Şehit Emre Altıok'un Cenazesi Samsun'a Getirildi

Şehit Astsubay Üstçavuş Emre Altıok'un Cenazesi Samsun'a Getirildi

Gürcistan'da C-130 askeri kargo uçağının düşmesi sonucu 20 Mehmetçikle birlikte şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Emre Altıok (32)'un naaşı, memleketi Samsun'a getirildi.

Karşılama ve duygusal anlar

Şehidin eşi Seda Altıok (29), doğumuna 8 gün kala ambulans uçakla Samsun'a sevk edildi; 2 yaşındaki oğlu ise babasının bulunduğu askeri uçakla kente geldi. Naaşı taşıyan uçak, bugün Samsun Çarşamba Havalimanı'na indi.

Şehidin babası İsa Altıok, annesi Gülay Altıok, üniversite öğrencisi kardeşi Sevdegül Altıok, polis kardeşi Gamze Süngerli ve yakınları ile protokol üyeleri tarafından karşılandı. İniş anında eşinin, annesinin ve babasının ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü; eşi tekerlekli sandalyede gözyaşları ile karşıladı. Polis kardeş Gamze Süngerli, ağabeyinin askeri şapkasıyla törene katıldı.

Ayakta durmakta zorlanan eşi Seda Altıok, eşinin yanına binmek isteyerek "Ben de onunla birlikte gideceğim" dedi. Samsun Garnizon Komutanı Tümgeneral Gazi Davut Ala tarafından şehidin eşi cenaze aracına bindirildi.

Tören ve defin

Havalimanında düzenlenen askeri törenin ardından naaş, Tekkeköy ilçesi Selyeri Mahallesi'ndeki baba ocağına götürüldü. Şehit Altıok'un cenaze namazı, Mimar Sinan Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınacak ve naaş Ovabaşı Mezarlığı'nda defnedilecek.

Törene; Samsun Valisi Orhan Tavlı, Samsun Garnizon Komutanı Tümgeneral Davuut Ala, AK Parti Samsun Milletvekilleri Çiğdem Karaaslan ve Orhan Kırcalı, CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Bakçepınar, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Ahmet Bahadır ile askeri erkân ve çok sayıda vatandaş katıldı.

