Şehit Emre Taşkın'ın duygulandıran paylaşımı 'Hangisi daha zor...'

Kuzey Irak'ta Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde meydana gelen çatışmada şehit düşen 12 askerimizin ardında bıraktığı hikayeler, yürekleri dağlamaya devam ediyor. Şehit Piyade Sözleşmeli Er Emre Taşkın'ın (22) 11 Ekim 2016 tarihli sosyal medya paylaşımı, "Hangisi daha zor, al bayrağa sarılı tabuta bakmak mı, al bayrağa sarılı tabutta yatmak mı?" cümlesiyle duygu yüklü bir mesaj içeriyordu. Şehit haberinin ardından bu paylaşım, sosyal medyada büyük bir duyarlılıkla yeniden paylaşıldı.





Şehit Taşkın'ın bu içten paylaşımı, insanlarda derin bir etki bırakırken, Pençe-Kilit bölgesindeki çatışmada şehit düşen altı asker için Şırnak'ta düzenlenen cenaze törenine, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de katılarak vatanları için canlarını feda eden kahramanları son yolculuklarına uğurladı. Bu acı tablo, Türkiye'nin birlik ve beraberlik duygularını derinden etkilemeye devam ediyor.