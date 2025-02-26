Şehit Er Uslu’nun Annesine Söz Verilen Ev İçin Proje Başlatıldı

Çorum Valisi Proje Çalışmalarını Duyurdu

Çorum Valisi Ali Çalgan, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit düşen 24 yaşındaki Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Uslu'nun annesine söz verdiği "ev" için proje çalışmalarının başladığını açıkladı.

Şehidin Ailesi Devletin Emaneti

Vali Çalgan, 20 Şubat'ta şehit olan Uslu'nun cenazesinin 22 Şubat'ta Çorum'un Bayat ilçesi Çukurözü köyünde defnedildiğini hatırlattı. Çalgan, açıklamalarına şu şekilde devam etti:

"Şehidimizin babası Sadık Uslu'nun oturduğu ev, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yerinde yeniden yapılacaktır. Proje çalışmalarına bugün başlanmış olup, en kısa sürede kendisine teslim edilecektir. Şehidimizin ailesi devletimize emanettir. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı, İçişleri Bakanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı konuyu yakından takip etmektedir."