Şehit Eren Bülbül, Yedinci Yılında Anıldı

Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında, 11 Ağustos 2017 tarihinde teröristlerle olan çatışmada şehit düşen 15 yaşındaki Eren Bülbül, şehadetinin yedinci yılında mezarı başında anıldı.

Birlik ve Beraberlik Mesajı

Anma programı, Bülbül’ün Köprüyanı Mahallesi'ndeki mezarının başında gerçekleştirildi. Programa, Eren’in annesi Ayşe Bülbül ve kardeşlerinin yanı sıra Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Emniyet Müdürü Murat Esertürk, Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Erdem ve birçok yetkili katıldı.

Vali Yıldırım’ın Duygusal Konuşması

Vali Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, "Eren Bülbül evladımızın şehadetinin üzerinden 7 yıl geçti. Bir ölür, bin diriliriz. Bu şekildeki ölüm bizim için düğün bayramdır" dedi.

Yıldırım, şehitliğin önemine de vurgu yaparak, "Şehitler, peygamberlerden sonra cennete girecekler. Bu makam çok değerlidir" ifadelerini kullandı.

Teröre Karşı Mücadele Vurgusu

Vali, gençlere unutturulmaması gereken Eren Bülbül ve Ferhat Gedik'in, vatan mücadelesinin önemli sembolleri olduğunu belirtti. "Bu devletin kurulması kolay olmadı, gençlerimizin bu bilinçte olması gerekiyor" dedi.

Anne Ayşe Bülbül’ün Duygusal Açıklamaları

Anne Ayşe Bülbül, "Bugün benim evladımın en acı günü. Acım çok büyük. Konuşacak gücüm yok, sadece vatan sağ olsun diyelim" sözleriyle duygularını ifade etti.

Mezara Karanfil Bırakıldı

Anma etkinliğinde Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından, Vali Yıldırım ve anne Ayşe Bülbül, Eren Bülbül'ün mezarına karanfil bıraktı.

2017 yılında Eren’i korumak için siper olan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik de aynı çatışmada şehit düşmüştü.

Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında, 11 Ağustos 2017'de bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temas sırasında şehit olan 15 yaşındaki Eren Bülbül, şehadetinin 7'nci yılında mezarı başında anıldı. Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından Vali Yıldırım ile anne Ayşe Bülbül, Eren Bülbül'ün mezarına karanfil bıraktı.

Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında, 11 Ağustos 2017'de bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temas sırasında şehit olan 15 yaşındaki Eren Bülbül, şehadetinin 7'nci yılında mezarı başında anıldı. Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından Vali Yıldırım ile anne Ayşe Bülbül, Eren Bülbül'ün mezarına karanfil bıraktı.

Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında, 11 Ağustos 2017'de bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temas sırasında şehit olan 15 yaşındaki Eren Bülbül, şehadetinin 7'nci yılında mezarı başında anıldı. Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından Vali Yıldırım ile anne Ayşe Bülbül, Eren Bülbül'ün mezarına karanfil bıraktı.

Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında, 11 Ağustos 2017'de bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temas sırasında şehit olan 15 yaşındaki Eren Bülbül, şehadetinin 7'nci yılında mezarı başında anıldı. Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından Vali Yıldırım ile anne Ayşe Bülbül, Eren Bülbül'ün mezarına karanfil bıraktı.

Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında, 11 Ağustos 2017'de bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temas sırasında şehit olan 15 yaşındaki Eren Bülbül, şehadetinin 7'nci yılında mezarı başında anıldı. Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından Vali Yıldırım ile anne Ayşe Bülbül, Eren Bülbül'ün mezarına karanfil bıraktı.

Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında, 11 Ağustos 2017'de bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temas sırasında şehit olan 15 yaşındaki Eren Bülbül, şehadetinin 7'nci yılında mezarı başında anıldı. Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından Vali Yıldırım ile anne Ayşe Bülbül, Eren Bülbül'ün mezarına karanfil bıraktı.