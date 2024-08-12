Şehit Ferhat Gedik, Hatay'da Anıldı

Trabzon'un Maçka ilçesinde 11 Ağustos 2017'de, terör örgütü ile girdiği çatışmada Eren Bülbül'ü korurken şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik, Hatay'ın İskenderun ilçesinde bulunan mezarı başında düzenlenen programla anıldı.

Anma Programı İskenderun'da Gerçekleşti

İskenderun Kaymakamlığı tarafından organize edilen anma etkinliği, şehidin Bekbele Mahallesi’ndeki kabri başında gerçekleştirildi. Programa Hatice Gedik (şehidin annesi), Cemile Gedik (eş) ve çocukları katılarak mezara çiçek bıraktı.

Protokol Üyeleri de Katıldı

İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, Gedik ailesine taziyelerini iletti. Anma programında Kur'an-ı Kerim okundu ve şehitler için dua edildi. Ayrıca, şehit ailesi ve yakınları İskenderun Belediyesi tarafından düzenlenen akşam yemeğinde ağırlandı.

Katılımcılar

Programa, İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, Doğu Akdeniz Sahil Güvenlik Grup Komutanı Yarbay Onur Emir, İskenderun İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Açık, İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Dönmez ve Aile ve Sosyal Hizmetler İlçe Müdürü Yılmaz Balaman gibi birçok protokol üyesi katıldı.