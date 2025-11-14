Şehit İlker Aykut’un Cenazesi Tekirdağ Muratlı’ya Getirildi

Azerbaycan'dan dönerken şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş İlker Aykut'un cenazesi Tekirdağ Muratlı'daki baba ocağına getirildi; cuma namazından sonra defnedilecek.

Yayın Tarihi: 14.11.2025 13:38
Güncelleme Tarihi: 14.11.2025 13:38
Muratlı'daki baba ocağına askeri törenle uğurlandı

Azerbaycan’dan ülkeye dönerken düşen askeri kargo uçağında şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş İlker Aykut'un cenazesi, Tekirdağ’ın Muratlı ilçesine bağlı Kırkkepenekli Mahallesindeki baba ocağına getirildi.

Şehidin naaşı, düzenlenen askeri törenin ardından konvoy eşliğinde Muratlı ilçesine getirildi. Mahalle girişinde toplanan vatandaşlar konvoyu karşılayarak aileye destek verdi; cenazenin baba ocağına getirilişi sırasında duygu dolu anlar yaşandı.

Aile büyük bir üzüntü yaşarken, mahalle sakinleri de acıya ortak olmak için bir araya geldi. Şehidin naaşı, cuma namazından sonra kılınacak cenaze namazının ardından Kırkkepenekli Mahallesi mezarlığında toprağa verilecek.

