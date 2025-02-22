Şehit Mustafa Uslu'nun Cenazesi Amasya'da Törenle Karşılandı

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarıyla girdiği çatışmada şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Uslu'nun cenazesi, Amasya'nın Merzifon ilçesine getirildi.

Cenazeyi taşıyan askeri uçak, Amasya Merzifon Havalimanı'na indikten sonra, Türk bayrağına sarılı tabut büyük bir saygıyla indirildi. Şehidin cenazesini karşılamak üzere ailesinin yanı sıra birçok yetkili de oradaydı.

Karşılama törenine Çorum Valisi Ali Çalgan, Amasya Valisi Önder Bakan, Amasya Garnizon Komutanı Tuğgeneral Kemal Çakıroğlu, Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi, Merzifon Kaymakamı Ahmet Karaaslan, Merzifon Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Halil Uğur Serin ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Askerlerin omzunda cenaze aracına yüklenen şehidin naaşı, yapılan duaların ardından kara yoluyla Çorum’un Bayat ilçesine bağlı Çukuröz köyü'ne gönderildi. Şehit Mustafa Uslu, burada bugün öğle namazı'na müteakip kılınacak cenaze namazından sonra toprağa verilecek.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Uslu'nun cenazesi, Amasya'nın Merzifon ilçesine getirildi.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Uslu'nun cenazesi, Amasya'nın Merzifon ilçesine getirildi.