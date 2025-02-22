Şehit Mustafa Uslu'nun Cenazesi Amasya'da Törenle Karşılandı

Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Uslu'nun cenazesi Amasya'ya getirildi.

Yayın Tarihi: 22.02.2025 02:49
Güncelleme Tarihi: 22.02.2025 02:53
Şehit Mustafa Uslu'nun Cenazesi Amasya'da Törenle Karşılandı

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarıyla girdiği çatışmada şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Uslu'nun cenazesi, Amasya'nın Merzifon ilçesine getirildi.

Cenazeyi taşıyan askeri uçak, Amasya Merzifon Havalimanı'na indikten sonra, Türk bayrağına sarılı tabut büyük bir saygıyla indirildi. Şehidin cenazesini karşılamak üzere ailesinin yanı sıra birçok yetkili de oradaydı.

Karşılama törenine Çorum Valisi Ali Çalgan, Amasya Valisi Önder Bakan, Amasya Garnizon Komutanı Tuğgeneral Kemal Çakıroğlu, Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi, Merzifon Kaymakamı Ahmet Karaaslan, Merzifon Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Halil Uğur Serin ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Askerlerin omzunda cenaze aracına yüklenen şehidin naaşı, yapılan duaların ardından kara yoluyla Çorum’un Bayat ilçesine bağlı Çukuröz köyü'ne gönderildi. Şehit Mustafa Uslu, burada bugün öğle namazı'na müteakip kılınacak cenaze namazından sonra toprağa verilecek.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada şehit olan...

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Uslu'nun cenazesi, Amasya'nın Merzifon ilçesine getirildi.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada şehit olan...

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Uslu'nun cenazesi, Amasya'nın Merzifon ilçesine getirildi.

İLGİLİ HABERLER

Devlet Faturalara Tarihi Destek Müjdesi: Doğalgaz ve Elektrikte Desteğe Devam

İstanbul Boğazı ve deniz ulaşımı karantinaya girdi! İşte iptal edilen İDO- BUDO- GESTAŞ seferleri

Edirne'de Ramazan Pidesi Fiyatlarına Yüzde 50 Zam!

Son yılların en ağır kar esareti geliyor! 20 Şubat’ta tüm ülkeye uyarı geldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bursa'da Bağ Evinde Silahlı Saldırı: 1 Ölü
2
Küçükçekmece'de Mobilya Deposunda Yangın: İtfaiye Ekipleri Mücadele Ediyor
3
Bolu Dağı'nda Tanker Çarpışması Ulaşımı Olumsuz Etkiledi
4
İstanbul'da Kar Yağışı Trafiği Alt Üst Ediyor
5
Afyonkarahisar'da 2 FETÖ Hükümlüsü Yakalandı
6
Sancaktepe'de Kayıp Kontrol! Karlı Yolda Bomba Gibi Olay: Çocuk Sürüklendi
7
Üsküp'te Genç Diplomat Akademisi Açılış Programı Gerçekleştirildi

Karadeniz'den Tarihi Zam Müjdesi: Yüzde 35 Artış ve İkramiye İyileştirmesi!

Devlet Faturalara Tarihi Destek Müjdesi: Doğalgaz ve Elektrikte Desteğe Devam

Kütahya’da Şap Hastalığı Nedeniyle Karantina Başladı

Edirne'de Ramazan Pidesi Fiyatlarına Yüzde 50 Zam!

İstanbul Boğazı ve deniz ulaşımı karantinaya girdi! İşte iptal edilen İDO- BUDO- GESTAŞ seferleri

İmamoğlu'ndan Ramazan Pidesi Açıklaması: Fiyatlar yüzde 50 arttı

2025 emekli ikramiyesi müjdesi Bakan Işıkhan’dan gelmişti! Şimdi tek tek hesaplanıyor

Türkiye'yi Vuran Kar Felaketi ve Buzulların Erimesi: Bilim İnsanlarından Çarpıcı Uyarılar

Son yılların en ağır kar esareti geliyor! 20 Şubat’ta tüm ülkeye uyarı geldi

İstanbul'da 21 Şubat Okullar Tatil Mi? Vali Gül Açıklama Yaptı!

İstanbul'da Ulaşım Durumu Kritik: Metro ve Tramvay Seferleri Gece Uzatıldı

Ankaralılar İçin Ramazan Öncesi Ekmek Desteği Başladı!