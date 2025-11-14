Şehit Nuri Özcan’ın Naaşı Zonguldak Havalimanı’nda Karşılandı

Gürcistan’da meydana gelen C-130 tipi askeri kargo uçağı kazasında şehit düşen Hava Uçak Bakım Astsubayı Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan (53) için düzenlenen törenlerin ardından naaşı Zonguldak Havalimanında karşılandı.

Tören ve Karşılama Ayrıntıları

Azerbaycan’dan Türkiye’ye gelirken Gürcistan sınırında düşen C-130 uçağında şehit olan Özcan’ın naaşı, Ankara’daki Mürted Hava Meydanı’nda düzenlenen askeri törenin ardından defnedilmek üzere memleketine gönderilmek üzere Zonguldak Havalimanı’na getirildi.

Havalimanındaki karşılama töreninde şehidin yakınları; annesi Şamiye Özcan, babası Mehmet Özcan, eşi ve iki çocuğu gözyaşlarına hakim olamadı. Törene Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Bartın Valisi Dr. Nurtaç Arslan, AK Parti Zonguldak Milletvekilleri Mummer Avcı ve Ahmet Çolakoğlu, Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya ile çok sayıda protokol üyesi ve vatandaş katıldı.

Şehidin naaşı, Zonguldak’taki karşılama töreninin ardından son yolculuğu için Karabük’teki memleketine uğurlandı.

