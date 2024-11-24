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Şehit Öğretmen Necmettin Yılmaz, Gümüşhane'de Anıldı

Şehit öğretmen Necmettin Yılmaz, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde Gümüşhane'de mezarı başında anıldı.

Yayın Tarihi: 24.11.2024 16:35
Güncelleme Tarihi: 24.11.2024 16:40
Şehit Öğretmen Necmettin Yılmaz, Gümüşhane'de Anıldı

Şehit Öğretmen Necmettin Yılmaz Anma Töreni

Şehit öğretmen Necmettin Yılmaz, 2017 yılında görev yaptığı Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinden memleketi Gümüşhane'ye dönerken Tunceli'de PKK'lı teröristlerce kaçırılmış ve şehit edilmiştir. 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde, Yılmaz'ın mezarı başında düzenlenen anma etkinliğinde ailesi ve birçok resmi kurumun temsilcileri yer aldı.

Anma Törenine Katılanlar

Yılmaz'ın mezarı, Torul ilçesine bağlı Demirkapı köyü'nde bulunan mezarı, ailesiyle birlikte Vali Aydın Baruş, Kaymakam Muhammet Kılıçaslan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Serhat Demiral, İl Milli Eğitim Müdürü Şener Doğan ve İl Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Cengiz Maden gibi ilgililer tarafından ziyaret edildi.

Vali Baruş, Yılmaz'ın babası Hamit Yılmaz, annesi Gülay Yılmaz ve ağabeyi Ahmet Yılmaz'a sabır dileyerek, katılımcılarla birlikte Kur'an-ı Kerim tilaveti okudular ve dualar gerçekleştirdiler.

Yılmaz'ın Fedakarlığı vurgulandı

Vali Baruş, Şehit öğretmen Necmettin Yılmaz'ın öğretmenlik mesleğinin simgesi olduğunu belirtti. Yılmaz gibi şehitlerin fedakarlığı sayesinde bu günlere gelindiğini ifade eden Baruş, "Ülkemizin geleceği de onların gösterdiği şehadet ve fedakarlık yolunda inşa ediliyor. Bugün bizlerin yetişmesinde büyük emeği olan ve üzerimizde her birinin hakkı yadsınamaz tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü bir kez daha tebrik ediyoruz." dedi.

Baruş, ayrıca başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere eğitim camiasına hizmet etmiş tüm öğretmenleri rahmetle andıklarını belirtti. Yeni yetişen öğretmenlerin Türkiye'nin geleceğini inşa etmeye devam edeceğini vurguladı ve şehidimizin ailesinin acılarını paylaştı. "Allah ebedi yurdu cennetinde onları birlikte eylesin." diyerek şehit öğretmeni bir kez daha andı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Görev yaptığı Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinden, 2017'de memleketi Gümüşhane'ye dönerken Tunceli'de...

Görev yaptığı Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinden, 2017'de memleketi Gümüşhane'ye dönerken Tunceli'de PKK'lı teröristlerce kaçırıldıktan sonra şehit edilen sınıf öğretmen Necmettin Yılmaz, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde mezarı başında anıldı.

Görev yaptığı Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinden, 2017'de memleketi Gümüşhane'ye dönerken Tunceli'de...

Görev yaptığı Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinden, 2017'de memleketi Gümüşhane'ye dönerken Tunceli'de PKK'lı teröristlerce kaçırıldıktan sonra şehit edilen sınıf öğretmen Necmettin Yılmaz, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde mezarı başında anıldı.

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