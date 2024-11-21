Şehit Öğretmen Neşe Alten ve Babası Tekirdağ'da Anıldı

Şehit Öğretmen İçin Anma Töreni Düzenlendi

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde bulunan kabirleri başında, Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen öğretmen Neşe Alten ve babası Hasan Alten için anma programı gerçekleştirildi.

Protokol Üyeleri Törende Yer Aldı

Katılımcılar arasında İl Milli Eğitim Müdürü Abdülaziz Yeniyol ve çeşitli protokol üyelerinin yanı sıra, Şarköy Kaymakamı Ahmet Naci Helvacı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Barış Elma, İlçe Jandarma Komutanı Oğuzhan Şimşek, İlçe Emniyet Müdür Vekili Akın Şahbaz ve Sahil Güvenlik Komutanı Bahattin Aydın da yer aldı.

Neşe Alten'in kardeşi İsmail Alten ve birçok okul müdürünün de katıldığı tören, anma duaları ile sona erdi.

Neşe Alten'in Hayatı ve Görevi

Çocukluk döneminde öğretmenini örnek alan Neşe Alten, 30 Eylül 1993'te Diyarbakır'a giderek ilk görev yeri olan Bismil ilçesinin Çavuşlu Köyü İlkokulunda görevine başlamıştır. Neşe öğretmen, babası Hasan Alten ile birlikte Bismil'e gitmiş, ancak 26 Ekim 1993 gecesi PKK'lı teröristler tarafından haince katledilmiştir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.