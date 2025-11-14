Şehit Pilot Nihat İlgen, Eşi Askeri Montuyla Son Yolculuğuna Uğurlandı

Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen C130 uçağında şehit olan Hava Pilot Binbaşı Nihat İlgen, Kayseri’de eşi Ülkü Öztürk İlgen’in askeri montuyla uğurlandı.

Yayın Tarihi: 14.11.2025 13:35
Güncelleme Tarihi: 14.11.2025 13:35
Cenaze töreni Kayseri’de düzenlendi

Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) ait C130 tipi askeri uçağında şehit olan Hava Pilot Binbaşı Nihat İlgen, Kayseri’de son yolculuğuna uğurlandı.

11 Kasım tarihinde Azerbaycan’dan Türkiye’ye dönmek için havalanan ve Gürcistan hava sahası sınırları içinde düşen TSK’ya ait C130 tipi askeri kargo uçağında şehit olan İlgen’in naaşı, Ankara’da düzenlenen törenin ardından Kayseri’ye getirildi.

Kalemkırdı Camii’nde Cuma namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından İlgen’in cenazesi törenle Kartal Şehitliğine getirildi ve dualar eşliğinde defnedildi.

Tören sırasında şehidin ailesinin duygusal anları dikkat çekti; anne ve baba Türk bayrağına sarılı tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Şehit Hava Pilot Binbaşı Nihat İlgen’in eşi Ülkü Öztürk İlgen ise şehit eşinin askeri montunu giyerek, fotoğrafına bakıp gözyaşı döktü.

Törene katılanlar

Cenaze namazına; Vali Gökmen Çiçek, Sağlık Bakan Yardımcısı Halim Özçevik, Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar, AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, AK Kayseri Milletvekili ve TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ilçe belediye başkanları, kurum kuruluş müdürleri, STK temsilcileri, İlgen’in ailesi, yakınları, mesai arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehit Nihat İlgen için düzenlenen törenler, birlik ve hüzün içinde tamamlandı.

