Şehit Pilot Nihat İlgen'in Naaşı Kayseri'ye Getirildi

Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen C130'da şehit olan Hava Pilot Binbaşı Nihat İlgen'in naaşı, Ankara'daki törenin ardından Kayseri'ye getirildi.

Yayın Tarihi: 14.11.2025 11:35
Güncelleme Tarihi: 14.11.2025 11:48
Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) ait C130 tipi askeri uçakta şehit olan Hava Pilot Binbaşı Nihat İlgen'in naaşı, düzenlenen törenin ardından Kayseri'ye getirildi.

11 Kasım tarihinde Azerbaycan'dan Türkiye'ye dönüş için havalanan ve Gürcistan hava sahası sınırları içinde düşen uçakta şehit olan Binbaşı İlgen ile Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Burak Özkan'ın naaşları, Ankara'da düzenlenen törenin ardından Kayseri'ye ulaştırıldı.

Şehitlerin Türk bayrağına sarılı tabutları, havaalanında il protokolü tarafından karşılandı. Törene katılan yetkililer ve yakınları, şehitlere son görevlerini yerine getirmek üzere tören alanında hazır bulundu.

Cenaze Töreni ve Defin İşlemleri

Şehit Nihat İlgen'in cenazesi, Kalemkırdı Camii'nde cuma namazını müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından düzenlenecek törenle defnedilecek.

Astsubay Başçavuş Burak Özkan'ın naaşı ise toprağa verilmek üzere Niğde'ye gönderildi. Özkan, ikindi namazını müteakip Niğde'de defnedilecek.

