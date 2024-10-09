Şehit Piyade Sözleşmeli Er Sefer Alan'ın Elazığ'daki Ailesine Acı Haber Ulaştı

Elazığ'da Yas Var
Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen Pençe-Kilit Operasyonu'nda, bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan taciz atışı sonucu şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Sefer Alan'ın acı haberi, memleketi Elazığ'daki ailesine ulaştı.
Ailesine Ulaştırıldı
Şehit Sefer Alan'ın (23) annesi Nuriye ve babası Hasan Alan'a, yetkililer tarafından gelen şehadet haberiyle büyük bir üzüntü yaşandı.
Türk Bayrağı Asıldı
Şehidin bulunduğu apartmanın girişine Türk bayrağı asıldı. Elazığ'ın Güneykent Mahallesi'nde yaşayan ailenin evine, yasa boğulmuş bir atmosfer hâkim oldu.
Cenaze Töreni Hazırlıkları Başladı
Bekar olduğu bilinen ve 4 kardeşi bulunan Sefer Alan'ın cenazesinin, memleketi Elazığ'da düzenlenecek törenle toprağa verileceği öğrenildi.
Resmi Açıklama Yapıldı
Milli Savunma Bakanlığı, şehit alanın Irak'ın kuzeyindeki operasyon bölgesinde yaralandıktan sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini duyurdu.