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Şehit Piyade Sözleşmeli Er Sefer Alan'ın Elazığ'daki Ailesine Acı Haber Ulaştı

Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit olan Sefer Alan'ın ailesine haber verildi. Elazığ'da yas var.

Yayın Tarihi: 09.10.2024 21:01
Güncelleme Tarihi: 09.10.2024 21:01
Şehit Piyade Sözleşmeli Er Sefer Alan'ın Elazığ'daki Ailesine Acı Haber Ulaştı

Elazığ'da Yas Var

Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen Pençe-Kilit Operasyonu'nda, bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan taciz atışı sonucu şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Sefer Alan'ın acı haberi, memleketi Elazığ'daki ailesine ulaştı.

Ailesine Ulaştırıldı

Şehit Sefer Alan'ın (23) annesi Nuriye ve babası Hasan Alan'a, yetkililer tarafından gelen şehadet haberiyle büyük bir üzüntü yaşandı.

Türk Bayrağı Asıldı

Şehidin bulunduğu apartmanın girişine Türk bayrağı asıldı. Elazığ'ın Güneykent Mahallesi'nde yaşayan ailenin evine, yasa boğulmuş bir atmosfer hâkim oldu.

Cenaze Töreni Hazırlıkları Başladı

Bekar olduğu bilinen ve 4 kardeşi bulunan Sefer Alan'ın cenazesinin, memleketi Elazığ'da düzenlenecek törenle toprağa verileceği öğrenildi.

Resmi Açıklama Yapıldı

Milli Savunma Bakanlığı, şehit alanın Irak'ın kuzeyindeki operasyon bölgesinde yaralandıktan sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini duyurdu.

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