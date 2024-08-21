Şehit Piyade Uzman Çavuş Muhammed Emin Önk'ün Cenazesi Törenle Uğurlandı

Şehit Piyade Uzman Çavuş Muhammed Emin Önk Son Yolculuğuna Uğurlandı

Irak'ın kuzeyinde meydana gelen bir patlama sonucunda ağır yaralanan Piyade Uzman Çavuş Mohammed Emin Önk, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Şehidin cenaze töreni, Ankara'da geniş bir katılımla gerçekleştirildi.

Cenaze Töreni

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Uzman Çavuş Önk için kılınan cenaze namazı, Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde düzenlendi. Törene, ailesinin yanı sıra birçok önemli isim katıldı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır gibi bakanlar ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal da törene katılanlar arasındaydı.

Taziyeler ve Defin Süreci

Cami avlusunda şehidin ailesi, taziyeleri kabul etti. Cenazenin camiye getirilmesi sırasında, askerler silah arkadaşlarının tabutunun başında nöbet tutarak son görevlerini yerine getirdiler. Cenaze namazı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş tarafından kıldırıldıktan sonra, şehidin tabutu, askerlerin omzunda top arabasına taşınarak Cebeci Askeri Şehitliği'ne defnedilmek üzere götürüldü.

El Yapımı Patlayıcının Patlaması

3 Ağustos'ta bölücü terör örgütü mensuplarınca döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucunda ağır yaralanan Uzman Çavuş Muhammed Emin Önk 1998 doğumlu olup evliydi. Tedavi için Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Önk, yaşama veda etti.

Irak'ın kuzeyinde el yapımı patlayıcının patlaması sonucu ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Muhammed Emin Önk, Ankara'da düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Düzenlenen törene CHP Genel Başkanı Özgür Özel de katıldı.

Irak'ın kuzeyinde el yapımı patlayıcının patlaması sonucu ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Muhammed Emin Önk, Ankara'da düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Düzenlenen törene CHP Genel Başkanı Özgür Özel de katıldı.

Irak'ın kuzeyinde el yapımı patlayıcının patlaması sonucu ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Muhammed Emin Önk, Ankara'da düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Düzenlenen törene CHP Genel Başkanı Özgür Özel de katıldı.

Irak'ın kuzeyinde el yapımı patlayıcının patlaması sonucu ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Muhammed Emin Önk, Ankara'da düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Düzenlenen törene CHP Genel Başkanı Özgür Özel de katıldı.

Irak'ın kuzeyinde el yapımı patlayıcının patlaması sonucu ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Muhammed Emin Önk, Ankara'da düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Düzenlenen törene CHP Genel Başkanı Özgür Özel de katıldı.

Irak'ın kuzeyinde el yapımı patlayıcının patlaması sonucu ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Muhammed Emin Önk, Ankara'da düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Düzenlenen törene CHP Genel Başkanı Özgür Özel de katıldı.

Irak'ın kuzeyinde el yapımı patlayıcının patlaması sonucu ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Muhammed Emin Önk, Ankara'da düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Düzenlenen törene CHP Genel Başkanı Özgür Özel de katıldı.

Irak'ın kuzeyinde el yapımı patlayıcının patlaması sonucu ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Muhammed Emin Önk, Ankara'da düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Düzenlenen törene CHP Genel Başkanı Özgür Özel de katıldı.

Irak'ın kuzeyinde el yapımı patlayıcının patlaması sonucu ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Muhammed Emin Önk, Ankara'da düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Düzenlenen törene CHP Genel Başkanı Özgür Özel de katıldı.

Irak'ın kuzeyinde el yapımı patlayıcının patlaması sonucu ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Muhammed Emin Önk, Ankara'da düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Düzenlenen törene CHP Genel Başkanı Özgür Özel de katıldı.

Irak'ın kuzeyinde el yapımı patlayıcının patlaması sonucu ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Muhammed Emin Önk, Ankara'da düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Düzenlenen törene CHP Genel Başkanı Özgür Özel de katıldı.

Irak'ın kuzeyinde el yapımı patlayıcının patlaması sonucu ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Muhammed Emin Önk, Ankara'da düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine, CHP Genel Başkanı Özgür Özel (solda) ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli (sağda) de katıldı.

Irak'ın kuzeyinde el yapımı patlayıcının patlaması sonucu ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Muhammed Emin Önk, Ankara'da düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine, CHP Genel Başkanı Özgür Özel (solda) ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli (sağda) de katıldı.

Irak'ın kuzeyinde el yapımı patlayıcının patlaması sonucu ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Muhammed Emin Önk, Ankara'da düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine, CHP Genel Başkanı Özgür Özel (solda) ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli (sağda) de katıldı.

Irak'ın kuzeyinde el yapımı patlayıcının patlaması sonucu ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Muhammed Emin Önk, Ankara'da düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine, CHP Genel Başkanı Özgür Özel (solda) ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli (sağda) de katıldı.

Irak'ın kuzeyinde el yapımı patlayıcının patlaması sonucu ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Muhammed Emin Önk, Ankara'da düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine, CHP Genel Başkanı Özgür Özel (solda) ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli (sağda) de katıldı.

Irak'ın kuzeyinde el yapımı patlayıcının patlaması sonucu ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Muhammed Emin Önk, Ankara'da düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine, CHP Genel Başkanı Özgür Özel (solda) ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli (sağda) de katıldı.

Irak'ın kuzeyinde el yapımı patlayıcının patlaması sonucu ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Muhammed Emin Önk, Ankara'da düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine, CHP Genel Başkanı Özgür Özel (solda) ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli (sağda) de katıldı.

Irak'ın kuzeyinde el yapımı patlayıcının patlaması sonucu ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Muhammed Emin Önk, Ankara'da düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine, CHP Genel Başkanı Özgür Özel (solda) ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli (sağda) de katıldı.