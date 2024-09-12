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Şehit Piyade Uzman Çavuş Onur Çapan'ın Acı Haberi Afyonkarahisar'da

Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Onur Çapan'ın annesine acı haber verildi, evine Türk bayrağı asıldı.

Yayın Tarihi: 12.09.2024 00:12
Güncelleme Tarihi: 12.09.2024 00:27
Şehit Piyade Uzman Çavuş Onur Çapan'ın Acı Haberi Afyonkarahisar'da

Şehit Piyade Uzman Çavuş Onur Çapan'ın Acı Kaybı

Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde yaşanan bir silah kazasında hayatını kaybeden Piyade Uzman Çavuş Onur Çapan'ın şehadet haberi, Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesindeki annesine ulaştı.

Anne Döndü Çapan'a Acı Haber Verildi

Askeri yetkililer, Pazar Mahallesi'ndeki evine giderek, 22 yaşındaki Onur Çapan'ın şehit olduğu bilgisini annesi Döndü Çapan'a iletti. Bu acı haberin ardından, Çapan'ın yakınları, komşuları ve mahalle sakinleri, taziye ziyaretinde bulunmak üzere evine akın etti.

Şehit Evi Türk Bayrağıyla Donatıldı

Acı haberi alan anne Döndü Çapan, büyük bir üzüntü yaşarken, evine Türk bayrağı asıldı. Isparta'da yaşayan Onur Çapan’ın eşi Makbule Çapan’a da şehadet haberi ulaştı. Çapan'ın, babasının 2 yıl önce vefat ettiği, ve 6 yaşındaki Asya Ela ile 3 yaşındaki Nehir isimli iki kız çocuğunun bulunduğu öğrenildi.

Devlet İlgisi ve Taziye Ziyaretleri

Dinar Kaymakamı Kemal Duru ve Belediye Başkanı Veysel Topçu, şehidin annesine başsağlığı dilemek üzere evine ziyarette bulundular. Ayrıca, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı da ailenin acısını paylaştı.

Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde meydana gelen silah kazasında hayatını kaybeden Piyade Uzman Çavuş...

Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde meydana gelen silah kazasında hayatını kaybeden Piyade Uzman Çavuş Onur Çapan'ın şehadet haberi, Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesindeki annesine ulaştı. Annenin evine Türk bayrağı asıldı.

Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde meydana gelen silah kazasında hayatını kaybeden Piyade Uzman Çavuş...

Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde meydana gelen silah kazasında hayatını kaybeden Piyade Uzman Çavuş Onur Çapan'ın şehadet haberi, Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesindeki annesine ulaştı. Annenin evine Türk bayrağı asıldı.

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