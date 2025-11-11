Şehit Polis Abdulkadir Güngör Edremit'te Dualarla Anıldı

Edremit'te 10 Kasım 2021'de şehit düşen Polis Memuru Abdulkadir Güngör için düzenlenen anma programında lokma hayrı yapıldı ve Mevlid-i Şerif okutuldu.

Yayın Tarihi: 11.11.2025 11:38
Güncelleme Tarihi: 11.11.2025 11:38
Anma Töreni ve Program Detayları

Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği kadrosunda görevliyken 10 Kasım 2021 tarihinde görev başında şehit düşen Polis Memuru Abdulkadir Güngör, vefatının yıldönümünde düzenlenen törenle dualarla anıldı.

Anma programı, Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde gerçekleştirildi. Program kapsamında şehit için lokma hayrı yapıldı ve Mevlid-i Şerif okutuldu.

Programa Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, Cumhuriyet Başsavcısı Medet Akcan, İlçe Emniyet Müdürü Burak Lehimer, siyasi parti ilçe başkanları, şehidin mesai arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.

Lokma ikramının ardından okunan Mevlid-i Şerif’te, Şehit Polis Memuru Abdulkadir Güngör ve tüm şehitler rahmetle anıldı.

Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş tören sırasında şöyle konuştu: "Vatanımızın bekası için canını feda eden aziz şehitlerimizi minnet ve şükranla anıyoruz. Kahraman Polis Memurumuz Abdulkadir Güngör de milletimizin huzur ve güvenliği uğruna gösterdiği fedakârlıkla daima kalbimizde yaşayacaktır. Şehidimizin ailesine ve Edremit Emniyet Teşkilatımıza bir kez daha başsağlığı ve sabır diliyorum. Devletimiz ve milletimiz, şehitlerimizin emanetine sonsuza kadar sahip çıkacaktır".

Anma töreni, şehidin yakınları, mesai arkadaşları ve vatandaşların katılımıyla duygusal bir atmosferde son buldu.

