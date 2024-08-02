Şehit Polis Memuru Ahmet Şahan, Çankırı'dan Uğurlandı

Şehit Polis Memuru Ahmet Şahan'ın Uğurlanma Töreni

Kastamonu'da şehit olan polis memuru Ahmet Şahan, Çankırı'dan geçerken yol kenarına çıkan binlerce vatandaş tarafından son yolculuğuna uğurlandı. Çankırı il merkezinde düzenlenen törenle birlikte, ahde vefa gösteren topluluk, şehit polis memurunu saygıyla andı.

Cenaze Töreni ve Halkın Desteği

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen resmi törenin ardından, Ahmet Şahan'ın naaşı, defnedilmek üzere memleketi Nevşehir'in Kozaklı ilçesine götürüldü. Cenaze aracı, Çankırı'nın ana caddesinden geçerken, vatandaşlar yol kenarına toplanarak şehidin anısına Türk bayraklarıyla selam durdu.

Protokol Üyelerinin Katılımı

Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, Cumhuriyet Başsavcısı Huzeyfe Yücedağ ve diğer protokol üyeleri, şehidimizin cenaze aracının geçişi esnasında orada bulunarak duygu dolu anlar yaşadı. Herkes, Ahmet Şahan için son bir kez saygı duruşunda bulundu.

Böylece, Ahmet Şahan'ın anısını yaşatmak ve ona olan vefamızı göstermek için binlerce insan bir araya geldi. Bu anlam dolu uğurlama, Çankırı halkının birlik ve beraberlik ruhunu bir kez daha sergiledi.

Kastamonu'da şehit olan polis memuru Ahmet Şahan, Çankırı'dan geçtiği sırada yol kenarına çıkan çok sayıda vatandaş tarafından defnedilmek üzere götürüldüğü memleketi Nevşehir'e uğurlandı. Vatandaşlar, şehit cenazesini ellerinde Türk bayrağı ile karşıladı.

Kastamonu'da şehit olan polis memuru Ahmet Şahan, Çankırı'dan geçtiği sırada yol kenarına çıkan çok sayıda vatandaş tarafından defnedilmek üzere götürüldüğü memleketi Nevşehir'e uğurlandı. Vatandaşlar, şehit cenazesini ellerinde Türk bayrağı ile karşıladı.

Kastamonu'da şehit olan polis memuru Ahmet Şahan, Çankırı'dan geçtiği sırada yol kenarına çıkan çok sayıda vatandaş tarafından defnedilmek üzere götürüldüğü memleketi Nevşehir'e uğurlandı. Vatandaşlar, şehit cenazesini ellerinde Türk bayrağı ile karşıladı.

Kastamonu'da şehit olan polis memuru Ahmet Şahan, Çankırı'dan geçtiği sırada yol kenarına çıkan çok sayıda vatandaş tarafından defnedilmek üzere götürüldüğü memleketi Nevşehir'e uğurlandı. Vatandaşlar, şehit cenazesini ellerinde Türk bayrağı ile karşıladı.

Kastamonu'da şehit olan polis memuru Ahmet Şahan, Çankırı'dan geçtiği sırada yol kenarına çıkan çok sayıda vatandaş tarafından defnedilmek üzere götürüldüğü memleketi Nevşehir'e uğurlandı. Vatandaşlar, şehit cenazesini ellerinde Türk bayrağı ile karşıladı.

Kastamonu'da şehit olan polis memuru Ahmet Şahan, Çankırı'dan geçtiği sırada yol kenarına çıkan çok sayıda vatandaş tarafından defnedilmek üzere götürüldüğü memleketi Nevşehir'e uğurlandı. Vatandaşlar, şehit cenazesini ellerinde Türk bayrağı ile karşıladı.

Kastamonu'da şehit olan polis memuru Ahmet Şahan, Çankırı'dan geçtiği sırada yol kenarına çıkan çok sayıda vatandaş tarafından defnedilmek üzere götürüldüğü memleketi Nevşehir'e uğurlandı. Vatandaşlar, şehit cenazesini ellerinde Türk bayrağı ile karşıladı.