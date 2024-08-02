Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Şehit Polis Memuru Ahmet Şahan, Çankırı'dan Uğurlandı

Kastamonu'da şehit düşen polis memuru Ahmet Şahan, Çankırı'da halkın katılımıyla memleketine uğurlandı.

Yayın Tarihi: 02.08.2024 11:20
Güncelleme Tarihi: 02.08.2024 11:27
Şehit Polis Memuru Ahmet Şahan, Çankırı'dan Uğurlandı

Şehit Polis Memuru Ahmet Şahan'ın Uğurlanma Töreni

Kastamonu'da şehit olan polis memuru Ahmet Şahan, Çankırı'dan geçerken yol kenarına çıkan binlerce vatandaş tarafından son yolculuğuna uğurlandı. Çankırı il merkezinde düzenlenen törenle birlikte, ahde vefa gösteren topluluk, şehit polis memurunu saygıyla andı.

Cenaze Töreni ve Halkın Desteği

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen resmi törenin ardından, Ahmet Şahan'ın naaşı, defnedilmek üzere memleketi Nevşehir'in Kozaklı ilçesine götürüldü. Cenaze aracı, Çankırı'nın ana caddesinden geçerken, vatandaşlar yol kenarına toplanarak şehidin anısına Türk bayraklarıyla selam durdu.

Protokol Üyelerinin Katılımı

Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, Cumhuriyet Başsavcısı Huzeyfe Yücedağ ve diğer protokol üyeleri, şehidimizin cenaze aracının geçişi esnasında orada bulunarak duygu dolu anlar yaşadı. Herkes, Ahmet Şahan için son bir kez saygı duruşunda bulundu.

Böylece, Ahmet Şahan'ın anısını yaşatmak ve ona olan vefamızı göstermek için binlerce insan bir araya geldi. Bu anlam dolu uğurlama, Çankırı halkının birlik ve beraberlik ruhunu bir kez daha sergiledi.

Kastamonu'da şehit olan polis memuru Ahmet Şahan, Çankırı'dan geçtiği sırada yol kenarına çıkan...

Kastamonu'da şehit olan polis memuru Ahmet Şahan, Çankırı'dan geçtiği sırada yol kenarına çıkan çok sayıda vatandaş tarafından defnedilmek üzere götürüldüğü memleketi Nevşehir'e uğurlandı. Vatandaşlar, şehit cenazesini ellerinde Türk bayrağı ile karşıladı.

Kastamonu'da şehit olan polis memuru Ahmet Şahan, Çankırı'dan geçtiği sırada yol kenarına çıkan...

Kastamonu'da şehit olan polis memuru Ahmet Şahan, Çankırı'dan geçtiği sırada yol kenarına çıkan çok sayıda vatandaş tarafından defnedilmek üzere götürüldüğü memleketi Nevşehir'e uğurlandı. Vatandaşlar, şehit cenazesini ellerinde Türk bayrağı ile karşıladı.

Kastamonu'da şehit olan polis memuru Ahmet Şahan, Çankırı'dan geçtiği sırada yol kenarına çıkan...

Kastamonu'da şehit olan polis memuru Ahmet Şahan, Çankırı'dan geçtiği sırada yol kenarına çıkan çok sayıda vatandaş tarafından defnedilmek üzere götürüldüğü memleketi Nevşehir'e uğurlandı. Vatandaşlar, şehit cenazesini ellerinde Türk bayrağı ile karşıladı.

Kastamonu'da şehit olan polis memuru Ahmet Şahan, Çankırı'dan geçtiği sırada yol kenarına çıkan...

Kastamonu'da şehit olan polis memuru Ahmet Şahan, Çankırı'dan geçtiği sırada yol kenarına çıkan çok sayıda vatandaş tarafından defnedilmek üzere götürüldüğü memleketi Nevşehir'e uğurlandı. Vatandaşlar, şehit cenazesini ellerinde Türk bayrağı ile karşıladı.

Kastamonu'da şehit olan polis memuru Ahmet Şahan, Çankırı'dan geçtiği sırada yol kenarına çıkan...

Kastamonu'da şehit olan polis memuru Ahmet Şahan, Çankırı'dan geçtiği sırada yol kenarına çıkan çok sayıda vatandaş tarafından defnedilmek üzere götürüldüğü memleketi Nevşehir'e uğurlandı. Vatandaşlar, şehit cenazesini ellerinde Türk bayrağı ile karşıladı.

Kastamonu'da şehit olan polis memuru Ahmet Şahan, Çankırı'dan geçtiği sırada yol kenarına çıkan...

Kastamonu'da şehit olan polis memuru Ahmet Şahan, Çankırı'dan geçtiği sırada yol kenarına çıkan çok sayıda vatandaş tarafından defnedilmek üzere götürüldüğü memleketi Nevşehir'e uğurlandı. Vatandaşlar, şehit cenazesini ellerinde Türk bayrağı ile karşıladı.

Kastamonu'da şehit olan polis memuru Ahmet Şahan, Çankırı'dan geçtiği sırada yol kenarına çıkan...

Kastamonu'da şehit olan polis memuru Ahmet Şahan, Çankırı'dan geçtiği sırada yol kenarına çıkan çok sayıda vatandaş tarafından defnedilmek üzere götürüldüğü memleketi Nevşehir'e uğurlandı. Vatandaşlar, şehit cenazesini ellerinde Türk bayrağı ile karşıladı.

İLGİLİ HABERLER

Ağustos’ta başvuran öğrenciye Eylül’de 1.000 TL destek! Hem 9 ay verilecek

81 ilde memur alımı başladı! Ziraat Bankası o maaşa en az lise mezunu 770 personel arıyor

4 üniversiteden dev müjde: O illerde yaşayanlar kamuya personel olacak

KPSS puanı olana TTK'da yüksek maaş ile memur olma şansı! İşte istenen belgeler

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

4 üniversiteden dev müjde: O illerde yaşayanlar kamuya personel olacak

Emekliye en az 15.000 TL ödeme ! Cüzdanları dolduracak çifte promosyon müjdesi geldi

Bakanlık kapılarını 4B'lilere açacak! İşte KPSS 70 puanla bakanlıkta çalışma müjdesi

KPSS puanı en az 55 olana müjde! Resmi Gazete’den onay geldi: Devlet kapısında personel aranıyor

KPSS puanı olana TTK'da yüksek maaş ile memur olma şansı! İşte istenen belgeler

Ağustos’ta başvuran öğrenciye Eylül’de 1.000 TL destek! Hem 9 ay verilecek

Garanti Bankası bombanın pimini çekti! 37.000 TL kazanma hakkı sizin olabilir

15 Ağustos'ta eklenecek! Maaşlarda yarı yarıya artışa imza atıldı

TEDAŞ KPSS'siz memur alımı için gerekli belgeler ve başvuru detayları açıklandı

Erken kalkan yol alacak! Ayçiçek yağı 70 TL'den düştü o markete koşan kapacak

81 ilde memur alımı başladı! Ziraat Bankası o maaşa en az lise mezunu 770 personel arıyor

Bakan Işıkhan esnek çalışma modelini açıklamıştı! İlk imzalar atıldı: İstedikleri yerden çalışacaklar