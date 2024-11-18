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Şehit Polis Memuru Lütfü Beykoz, Malatya'da Son Yolculuğuna Uğurlandı

Şehit polis memuru Lütfü Beykoz, Malatya'da uğradığı trafik kazası sonrası yapılan törenle toprağa verildi.

Yayın Tarihi: 18.11.2024 15:59
Güncelleme Tarihi: 18.11.2024 15:59
Şehit Polis Memuru Lütfü Beykoz, Malatya'da Son Yolculuğuna Uğurlandı

Malatya'da Şehit Polis Memuru Lütfü Beykoz Uğurlandı

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde yaşanan bir trafik kazasına müdahale ettiği sırada tırın çarpması sonucu şehit olan polis memuru Lütfü Beykoz, düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Şehidin cenazesi, önce Malatya Şehir Mezarlığında yapılan işlemler sonrası, İl Emniyet Müdürlüğü bahçesine getirildi. Burada katafalka konan naaşa saygı duruşunda bulunuldu ve şehidin öz geçmişi okundu.

İl Emniyet Müdürü'nden Duygusal Konuşma

İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, gözyaşlarına hakim olamadığı konuşmasında şehit polis memuru Beykoz'un ailesine, emniyet teşkilatına ve Türk milletine başsağlığı diledi. 2012 yılında emniyet teşkilatına katılan Beykoz'un, görev yaptığı süre boyunca fedakarlıkla çalıştığını belirtti.

Çankal, "Şehidimizin değerli ailesi, bugün yüreklerinize sığdıramadığınız acınızı azaltmanın mümkün olmadığını çok iyi biliyorum. Üzüntümüz derin, acımız büyüktür. Allah hepimize sabır versin," diyerek, şehidimizin unutulmayacağını vurguladı.

Cenaze Töreni ve Defin Süreci

İl Müftüsü Ramazan Dolu tarafından okunan Kur'an-ı Kerim'in ardından dualar edildi. Cenaze aracıyla Akçadağ ilçesine gönderilen Beykoz'un naaşı, Aşağı Örüşkü Mahallesi'ndeki Ali Kara Hazretleri Mescidi avlusunda düzenlenen törenle ikindi namazının ardından mahalle mezarlığına defnedildi.

Törene, şehidin ailesinin yanı sıra birçok resmi yetkili ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi katıldı. Malatya'da 35 yaşındaki Lütfü Beykoz, geçtiğimiz gün Doğanşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görev yaparken, başka bir kaza için güvenlik önlemi alan ekibe müdahale ederken şehit olmuştu.

Yaralanan başka bir polis memuru M.H.T. ise hastaneye kaldırıldı. Millet olarak, vatan ve bayrak uğruna canını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle anıyoruz.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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