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Şehit Polis Memuru Yiğit Can Yiğit Adana'da Son Yolculuğuna Uğurlandı

Tunceli'de şehit olan polis memuru Yiğit Can Yiğit, memleketi Adana'da düzenlenen cenaze töreniyle defnedildi.

Yayın Tarihi: 14.11.2024 13:54
Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 14:14
Şehit Polis Memuru Yiğit Can Yiğit Adana'da Son Yolculuğuna Uğurlandı

Tunceli'de atış eğitim alanında yaşanan bir kaza sonucu şehit olan polis memuru Yiğit Can Yiğit'in cenazesi, memleketi Adana'da toprağa verildi.

Tunceli Polis Özel Hareket Şube Müdürlüğü'nde yapılan törenin ardından, helikopterle Adana'nın Ceyhan ilçesine getirilen şehidin naaşı, babaevinde helallik alınmasının ardından Isırganlı Mahallesi Camisi'ne götürüldü.

Burada kılınan cenaze namazının ardından, şehit Yiğit'in naaşı Isırganlı Mahalle Mezarlığı'nda defnedildi.

Törene, şehidin babası Mehmet, annesi Meryem, eşi İlknur ve kardeşleri Mustafa Yiğit ile Halime Yiğit Yağan da katılarak duygu dolu anlar yaşadı. Ayrıca, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Sağlam, Vali Yardımcısı İbrahim Küçük, İl Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan ile çok sayıda silah arkadaşı ve vatandaş da cenaze törenine katıldı.

29 yaşındaki Yiğit, dün eğitim alanında meydana gelen kazada ağır yaralanmış ve hastaneye kaldırılmasına rağmen tüm müdahalelere rağmen şehit olmuştur.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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