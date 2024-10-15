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Şehit Polis Şeyda Yılmaz'ın Adı Çekmeköy'deki Millet Bahçesinde Yaşatılacak

Şehit polis memuru Şeyda Yılmaz, Çekmeköy'de bir millet bahçesine ismi verildi. Açılışta birlik ve beraberlik vurgusu yapıldı.

Yayın Tarihi: 15.10.2024 15:51
Güncelleme Tarihi: 15.10.2024 16:29
Şehit Polis Şeyda Yılmaz'ın Adı Çekmeköy'deki Millet Bahçesinde Yaşatılacak

Şehit Polis Şeyda Yılmaz'ın Anısına Park Açıldı

Ümraniye'de bir silahlı saldırıda şehit düşen polis memuru Şeyda Yılmaz'ın ismi, Çekmeköy'deki millet bahçesine verildi. Eski Çamlık Millet Bahçesi olarak bilinen tesiste düzenlenen açılış törenine, şehidin eşi Semih Yılmaz, Çekmeköy Kaymakamı Resul Çelik, İlçe Belediye Başkanı Orhan Çerkez ve Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin gibi isimler katıldı.

Kaymakam Çelik'ten Anlamlı Açıklamalar

Törende konuşan Kaymakam Resul Çelik, rahmet dilediği şehit polis memuru Yılmaz’ın Çekmeköy'ün bir parçası olduğunu ifade etti. Çelik, "Şehidimizin ismiyle bu parkımız yeni bir kimlik kazanmıştır. Birlik ve beraberliğimizin manevi harcı olmuştur." diyerek, Yılmaz’ın anısına yapılan bu düzenlemenin önemine değindi.

Belediye Başkanı Çerkez'in Vurguları

Belediye Başkanı Orhan Çerkez de konuşmasında, şehit polis memurunun isminin sonsuza kadar yaşatılacağını belirtti. Şeridimize zarar vermeye çalışan alçakların asla amaçlarına ulaşamayacağını dile getirerek, ülkenin birlik ve beraberliğinin korunacağına dair umut verdi.

Tören ve Anıt

Tüm şehitler için dua edilmesinin ardından parkın açılışı yapıldı. Ziyaretçiler, şehit polis memuru Yılmaz'ın özgeçmişinin yazılı olduğu anıtın önünde hatıra fotoğrafı çektirdi. Bu tür etkinlikler, gerçekleştirdikleri hizmetle şehitlerin hatırasını yücelterek, toplumsal dayanışmayı artırmayı amaçlıyor.

Ümraniye'de, uğradığı silahlı saldırıda şehit olan polis memuru Şeyda Yılmaz'ın ismi Çekmeköy'deki...

Ümraniye'de, uğradığı silahlı saldırıda şehit olan polis memuru Şeyda Yılmaz'ın ismi Çekmeköy'deki millet bahçesine verildi. Eski adı "Çamlık Millet Bahçesi" olan tesiste düzenlenen törene şehidin eşi Semih Yılmaz'ın yanı sıra Çekmeköy Kaymakamı Resul Çelik, İlçe Belediye Başkanı Orhan Çerkez, Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin ile bazı vatandaşlar katıldı.

Ümraniye'de, uğradığı silahlı saldırıda şehit olan polis memuru Şeyda Yılmaz'ın ismi Çekmeköy'deki...

Ümraniye'de, uğradığı silahlı saldırıda şehit olan polis memuru Şeyda Yılmaz'ın ismi Çekmeköy'deki millet bahçesine verildi. Eski adı "Çamlık Millet Bahçesi" olan tesiste düzenlenen törene şehidin eşi Semih Yılmaz'ın yanı sıra Çekmeköy Kaymakamı Resul Çelik, İlçe Belediye Başkanı Orhan Çerkez, Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin ile bazı vatandaşlar katıldı.

Ümraniye'de, uğradığı silahlı saldırıda şehit olan polis memuru Şeyda Yılmaz'ın ismi Çekmeköy'deki...

Ümraniye'de, uğradığı silahlı saldırıda şehit olan polis memuru Şeyda Yılmaz'ın ismi Çekmeköy'deki millet bahçesine verildi. Eski adı "Çamlık Millet Bahçesi" olan tesiste düzenlenen törene şehidin eşi Semih Yılmaz'ın yanı sıra Çekmeköy Kaymakamı Resul Çelik, İlçe Belediye Başkanı Orhan Çerkez, Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin ile bazı vatandaşlar katıldı.

Ümraniye'de, uğradığı silahlı saldırıda şehit olan polis memuru Şeyda Yılmaz'ın ismi Çekmeköy'deki...

Ümraniye'de, uğradığı silahlı saldırıda şehit olan polis memuru Şeyda Yılmaz'ın ismi Çekmeköy'deki millet bahçesine verildi. Eski adı "Çamlık Millet Bahçesi" olan tesiste düzenlenen törene şehidin eşi Semih Yılmaz'ın yanı sıra Çekmeköy Kaymakamı Resul Çelik, İlçe Belediye Başkanı Orhan Çerkez, Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin ile bazı vatandaşlar katıldı.

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