Şehit Polis Şeyda Yılmaz'ın Adı Sivas'taki Spor Salonunda Yaşatılacak

Sivas'ta, İstanbul Ümraniye'de uğradığı silahlı saldırıda şehit olan polis memuru Şeyda Yılmaz'ın anısı, memleketi Sivas'taki Polis Meslek Yüksek Okulu (PMYO) spor salonuna verilmesiyle ölümsüzleştirildi. Törene katılan Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Yılmaz'ın vatan sevgisi ve cesaretinin tüm Türkiye'ye örnek olduğunu ifade etti.

Vali Şimşek’in Açıklamaları

Yılmaz Şimşek, konuşmasında: "Şeyda Yılmaz'ın genç yaşında gösterdiği vatan sevgisi, azim, cesaret ve görev bilinci tüm Türkiye'ye ve meslektaşlarına örnek olmuştur. Yılmaz'ın ruhu, öğrencilerimize vatanseverlik gibi erdemleri aşılayacaktır." dedi.

Vali Şimşek, salonun açılışının kahraman şehidin fedakarlığını ve azmini yaşatacak bir simge olacağını belirtirken, aileye başsağlığı dileyerek emniyet teşkilatına güç temennisinde bulundu.

Polis Akademisi’nden Destek

Polis Akademisi Başkanı Prof. Dr. Murat Balcı, Şeyda Yılmaz'ın adını kahramanlık destanlarına altın harflerle yazdırdığını vurguladı. Yılmaz'ın, görevini yerine getirirken şehit olduğunu hatırlatan Balcı, "Şehitlerimiz bu milletin ebedi yıldızlarıdır, ışıkları hiçbir zaman sönmez." ifadesini kullandı.

Şehidin Ailesi Duygusal Anlar Yaşadı

Şehit Yılmaz'ın eşi, polis memuru Semih Yılmaz, salonun açılışında emeği geçenlere teşekkür etti. Yılmaz'ın ailesi, hazırlanan slayt gösterisi esnasında gözyaşlarına hakim olamadı.

Olayın Geçmişi

Şehit Yılmaz, 22 Eylül tarihinde Dudullu Polis Merkezi'nde motosiklet hırsızlığı suçlamasıyla gözaltına alınan şüpheliyi yakalamaya çalışırken saldırıya uğramıştı. Şüpheli, polisin silahını alarak ateş etti ve böylece Yılmaz, gözetim altındayken şehit düştü. Olayla ilgili şüpheli, "kamu görevlisini görevinden dolayı kasten öldürme" suçundan tutuklanmıştır.

Törene, AK Parti Sivas Milletvekili Rukiye Toy, Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun ve il protokolü de katıldı.

İstanbul Ümraniye'de uğradığı silahlı saldırıda şehit olan polis memuru Şeyda Yılmaz'ın ismi, polislik mesleğine adım atarken sınava girdiği memleketi Sivas'taki Polis Meslek Yüksek Okulu'nun (PMYO) spor salonuna verildi.

İstanbul Ümraniye'de uğradığı silahlı saldırıda şehit olan polis memuru Şeyda Yılmaz'ın ismi, polislik mesleğine adım atarken sınava girdiği memleketi Sivas'taki Polis Meslek Yüksek Okulu'nun (PMYO) spor salonuna verildi.