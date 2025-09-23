Şehit Şeyda Yılmaz'ın Adı Sivas'ta Parkta Yaşatılacak

Eğriköprü Mahallesi'nde Şehit Şeyda Yılmaz Parkı Açıldı

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde geçen yıl uğradığı silahlı saldırıda şehit olan polis memuru Şeyda Yılmaz (27)'ın adı memleketi Sivas'ta bir parka verildi.

Sivas Belediyesi tarafından Eğriköprü Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Şehit Şeyda Yılmaz Parkı'nın açılışı gerçekleştirildi.

Törende konuşan Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, şehit Yılmaz'ı rahmetle, şükranla ve minnetle andığını söyledi. Şimşek, "Onlar vatan uğruna en değerli varlıklarını, canlarını feda ederek bizlere bağımsızlığımızı, özgürlüğümüzü ve bu güzel yurdumuzu emanet etmişler ve bizlere bırakmışlardır. Şehitlerimizin aziz hatırasını yaşatmak, onların isimlerini unutturmamak bizler için bir görev değil, aynı zamanda kutsal bir borçtur." dedi.

Belediye Başkanı Adem Uzun törende, bir yıl önce yaşanan acının hâlâ içlerinde olduğunu belirterek, "O acı halen içimizde devam ediyor. O zamanlar ailesine şehidimizin ismini yaşatacağımızı söylemiştik. Şehrimizin en güzel lokasyonlarından birinde Şeyda kardeşimizin adını yaşatacağız." ifadelerini kullandı. Uzun, dönemleri boyunca şehitlerin adlarını parklara verdiklerini ve Garnizon Şehitliği'nin de yenilendiğini söyledi.

Şehit Şeyda Yılmaz'ın ablası Fatma Ay, kardeşinin isminin parkta yaşatılmasından dolayı mutluluk duyduklarını belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

Şehit Aileleri ve Gazileri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Fatih Deveci de parka Yılmaz'ın adının verilmesinden memnuniyet duyduklarını ifade ederek, "Onun adı bu parkta yaşayacak, burada vakit geçiren çocuklarımız ve gençlerimiz, şehidimizin ismini her duyduklarında bu milletin kahraman evlatlarını hatırlayacaklardır." dedi.

Konuşmaların ardından parkın açılışı gerçekleştirildi. Törene, şehidin annesi Nurgül, babası Mehmet Yağlı, İl Emniyet Müdürü Ahmet Alaağaçlı, il protokolü ve vatandaşlar katıldı.