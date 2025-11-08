Şehit Uzman Çavuş Erdoğan Kayar 14. Yılda Salihli'de Dualarla Anıldı

2011 yılında Ankara’dan Van’a mahkum taşıyan cezaevi aracının Bingöl yakınlarında devrilmesi sonucu şehit olan Uzman Çavuş Erdoğan Kayar, şehadetinin 14. yılında memleketi Manisa’nın Salihli ilçesinde düzenlenen anma ile yad edildi.

Ziyaret ve Taziye

Anma kapsamında Yörük Mahallesi'ndeki ailesi ziyaret edildi. Ziyareti gerçekleştiren Salihli Kaymakamı Ali Güldoğan, şehit eşi Latife Kayar ile bir süre sohbet ederek devletin şehit ailelerinin her zaman yanında olduğunu vurguladı.

Kaymakam Güldoğan ziyaret sırasında şu ifadeleri kullandı: "Devletimiz, şehitlerimizin emaneti olan ailelerinin her zaman yanındadır. Aziz şehidimizi rahmet ve minnetle anıyorum"

Protokol Katılımı ve Kapanış

Ziyarete İlçe Emniyet Müdürü Burhan Demirkıran, İlçe Jandarma Komutan Vekili Teğmen Hasan Karasoy ve Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Alim Yavuz da katıldı. Ziyaret, okunan duaların ardından sona erdi.

BİNGÖL’DE 2011 YILINDA ŞEHİT OLAN UZMAN ÇAVUŞ ERDOĞAN KAYAR, ŞEHADETİNİN 14. YILINDA MEMLEKETİ MANİSA’NIN SALİHLİ İLÇESİNDE DUALARLA ANILDI.