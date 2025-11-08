Şehit Uzman Çavuş Erdoğan Kayar 14. Yılda Salihli'de Dualarla Anıldı

Bingöl'de 2011'de şehit olan Uzman Çavuş Erdoğan Kayar, memleketi Salihli'de Kaymakam Ali Güldoğan ve protokolün katılımıyla 14. yılında dualarla anıldı.

Yayın Tarihi: 08.11.2025 17:12
Güncelleme Tarihi: 08.11.2025 17:12
2011 yılında Ankara’dan Van’a mahkum taşıyan cezaevi aracının Bingöl yakınlarında devrilmesi sonucu şehit olan Uzman Çavuş Erdoğan Kayar, şehadetinin 14. yılında memleketi Manisa’nın Salihli ilçesinde düzenlenen anma ile yad edildi.

Ziyaret ve Taziye

Anma kapsamında Yörük Mahallesi'ndeki ailesi ziyaret edildi. Ziyareti gerçekleştiren Salihli Kaymakamı Ali Güldoğan, şehit eşi Latife Kayar ile bir süre sohbet ederek devletin şehit ailelerinin her zaman yanında olduğunu vurguladı.

Kaymakam Güldoğan ziyaret sırasında şu ifadeleri kullandı: "Devletimiz, şehitlerimizin emaneti olan ailelerinin her zaman yanındadır. Aziz şehidimizi rahmet ve minnetle anıyorum"

Protokol Katılımı ve Kapanış

Ziyarete İlçe Emniyet Müdürü Burhan Demirkıran, İlçe Jandarma Komutan Vekili Teğmen Hasan Karasoy ve Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Alim Yavuz da katıldı. Ziyaret, okunan duaların ardından sona erdi.

