Şehit Uzman Çavuş Mehmet Kökcü'nün Ailesine Acı Haber

Şehit Uzman Çavuş Mehmet Kökcü'nün Ailesine Ulaşılan Acı Haber

İzmir'de yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle şehit düşen Topçu Uzman Çavuş Mehmet Kökcü'nün acı haberi, Malatya'daki ailesine ulaştı.

Aileye Yetkililerce Bildirildi

Yeşilyurt ilçesinin Yakınca Mahallesi'nde yaşayan Kökcü'nün kız kardeşi Sonay Çırak'a, yetkililer tarafından verilen bu acı haber büyük bir üzüntüyle karşılandı.

Türk Bayrağı Asıldı

Ailelerinin yaşadığı binaya, Malatya Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye personeli tarafından Türk bayrağı asıldı.

Cenaze Töreni Bilgileri

Evli ve iki çocuk babası olan Mehmet Kökcü'nün, anne ve babası yıllar önce vefat etti. Şehidin cenazesi, Malatya Şehir Mezarlığı'nda kılınacak ikindi namazının ardından askeri törenle defnedilecek.

Mehmet Kökcü'nün Görev Yeri

İzmir'in Menemen ilçesinde bulunan 57'nci Topçu Tugay Hacılarkırı Komutan Yardımcılığı'nda görevli olan Kökcü, rahatsızlığı nedeniyle şehit olmuştur.

İzmir'de geçirdiği rahatsızlık sonucu şehit olan Topçu Uzman Çavuş Mehmet Kökcü'nün şehadet haberi Malatya'daki ailesine ulaştırıldı. Ailenin yaşadığı binaya büyükşehir belediyesi itfaiye personelince Türk bayrağı asıldı.

İzmir'de geçirdiği rahatsızlık sonucu şehit olan Topçu Uzman Çavuş Mehmet Kökcü'nün şehadet haberi Malatya'daki ailesine ulaştırıldı. Ailenin yaşadığı binaya büyükşehir belediyesi itfaiye personelince Türk bayrağı asıldı.