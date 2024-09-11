Şehit Uzman Çavuş Mehmet Kökcü'nün Cenazesi Malatya'da Toprağa Verildi

Şehit Uzman Çavuş Mehmet Kökcü Toprağa Verildi
İzmir'de geçirdiği rahatsızlık nedeniyle hayatını kaybeden Topçu Uzman Çavuş Mehmet Kökcü, memleketi Malatya'da son yolculuğuna uğurlandı.
Cenaze Töreni
Malatya Şehir Mezarlığı'nda gerçekleştirilen cenaze töreninde, şehit Kökcü'nün Türk bayrağına sarılı naaşı, askeri törenle katafalka taşındı.
İl Müftüsü Ramazan Dolu, ikindi namazının ardından cenaze namazını kıldırdı. Ardından şehidin naaşı, top arabasına konularak defin alanına götürüldü ve burada toprağa verildi.
Törene Katılanlar
Törene, Gülşah Kökcü (şehidin eşi), oğlu Ahmet Eren (16), yakınları, Malatya Valisi Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, 2. Ordu İdari Kurmay Yarbaşkanı Tuğgeneral Mustafa Er, AK Parti Malatya İl Başkanı Namık Gören ve CHP İl Başkanı Barış Yıldız da katıldılar.
Tören sırasında Gülşah Kökcü'yü, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü çalışanları teskin etti.
Şehitlik Haberi
İzmir'in Menemen ilçesinde bulunan 57'nci Topçu Tugay Hacılarkırı Komutan Yardımcılığı'nda görevli olan Topçu Uzman Çavuş Mehmet Kökcü, geçirdiği sağlık sorunları neticesinde şehit oldu.
İzmir'de geçirdiği rahatsızlık sonucu şehit olan Topçu Uzman Çavuş Mehmet Kökcü'nün naaşı, memleketi Malatya'da defnedildi. Törene şehidin oğlu Ahmet Eren (sol 2) de katıldı.
İzmir'de geçirdiği rahatsızlık sonucu şehit olan Topçu Uzman Çavuş Mehmet Kökcü'nün naaşı, memleketi Malatya'da defnedildi. Törene şehidin oğlu Ahmet Eren (sol 2) de katıldı.
İzmir'de geçirdiği rahatsızlık sonucu şehit olan Topçu Uzman Çavuş Mehmet Kökcü'nün naaşı, memleketi Malatya'da defnedildi. Törene şehidin oğlu Ahmet Eren (sol 2) de katıldı.
İzmir'de geçirdiği rahatsızlık sonucu şehit olan Topçu Uzman Çavuş Mehmet Kökcü'nün naaşı, memleketi Malatya'da defnedildi. Törene şehidin oğlu Ahmet Eren (sol 2) de katıldı.