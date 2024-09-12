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Şehit Uzman Çavuş Onur Çapan Isparta'ya Uğurlandı

Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen Uzman Çavuş Onur Çapan'ın cenazesi Isparta'da düzenlenen törenle karşılandı.

Yayın Tarihi: 12.09.2024 12:55
Güncelleme Tarihi: 12.09.2024 13:15
Şehit Uzman Çavuş Onur Çapan Isparta'ya Uğurlandı

Şehit Piyade Uzman Çavuş Onur Çapan Isparta'ya Getirildi

Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde yaşanan bir silah kazası sonucu şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Onur Çapan, Isparta’da son yolculuğuna uğurlandı.

Cenaze Töreni Düzenlendi

Şehidin naaşı, Süleyman Demirel Havalimanı'nda gerçekleştirilen bir karşılama töreni ile karşılandı. Askeri uçakla getirilen Onur Çapan’ın Türk bayrağına sarılı cenazesi, tören mangasınca cenaze nakil aracına taşındı.

Aile Büyük Acı Yaşadı

Törende, şehidin annesi Döndü Çapan ve eşi Makbule Çapan gözyaşlarına hakim olamadı.

Cenaze Namazı ve Defin Süreci

Şehidin cenazesinin, ikindi namazısı sonrası kılınacak cenaze namazının ardından şehitliğe defnedileceği öğrenildi.

Törene Katılanlar

Karşılama törenine Isparta Valisi Aydın Baruş, İl Garnizon Komutanı Piyade Albay Merdin Kışkan, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, İl Emniyet Müdürü Ahmet Cengiz Koçak, Eğirdir Dağ Komando Eğitim Merkez Komutanı Tuğgeneral Ahmet Aşık, Kara Havacılık Okul Komutanı Tuğgeneral İsa Baydilli ve şehidin yakınları katıldı.

Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde meydana gelen silah kazasında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Onur...

Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde meydana gelen silah kazasında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Onur Çapan'ın cenazesi Isparta'ya getirildi.

Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde meydana gelen silah kazasında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Onur...

Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde meydana gelen silah kazasında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Onur Çapan'ın cenazesi Isparta'ya getirildi.

Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde meydana gelen silah kazasında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Onur...

Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde meydana gelen silah kazasında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Onur Çapan'ın cenazesi Isparta'ya getirildi.

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