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Şehit Uzman Çavuş Osman Oktay’ın Acı Haberi İzmir'de Aileye Ulaştı

Suriye'de şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Osman Oktay'ın acı haberi, İzmir'deki ailesine verildi. Ailesi hala yas tutuyor.

Yayın Tarihi: 13.02.2025 14:59
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 15:08
Şehit Uzman Çavuş Osman Oktay’ın Acı Haberi İzmir'de Aileye Ulaştı

Şehit Uzman Çavuş Osman Oktay'ın Ailesine Acı Haber

Suriye'nin kuzeyinde bir üs bölgesinde, 7 Şubat'ta bölücü terör örgütü tarafından açılan taciz ateşi sonucu yaralanan ve hastanede tedavi ederken şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Osman Oktay'ın acı haberi, İzmir'deki ailesine ulaştı.

Şehidin Konak ilçesine bağlı Kocakapı Mahallesi'nde bulunan baba ocağına gelen yetkililer, Osman Oktay'ın şehadet haberini aile üyelerine iletti. Ailesinin bulunduğu evin önüne, belediye ekipleri taziye çadırı kurdu ve Türk bayrakları asıldı.

Ağabey Mustafa Oktay'dan Açıklamalar

Şehidin ağabeyi Mustafa Oktay, burada yaptığı açıklamada kardeşinin 32 yaşında olduğunu ve 8 yıl önce göreve başladığını belirtti. Osman Oktay'ın daha önce Irak'ın kuzeyi ve Libya'da görev yaptığını, en son Balıkesir'deki komando tugayında bulunduğunu ifade etti.

Mustafa Oktay, "Rabbim şahadetini kabul etsin. Vatan sağ olsun," diyerek, 11 kardeş olduklarını ve şehitlik mertebesinin yalnızca Osman Oktay'a nasip olduğunu belirtti. Kardeşinin kanının yerde kalmayacağından asla kuşku duymadıklarını söyledi.

Son Görüşme ve Düğün Plânları

Osman Oktay ile en son 3 ay önce görüştüklerini belirten Mustafa Oktay, "Boyun fıtığı nedeniyle hastanede yatıyordum. Hastaneye ziyaretime gelmişti. Ondan sonra bir daha görüşemedik. Geçen ay nişanlanmıştı. Mayısta düğünü olacaktı. Düğünden sonra da görevini sürdüreceğini söylüyordu. Babamızı, 2010 yılında kaybetmiştik. Şimdi Osman kardeşimi, vasiyeti üzerine babamın yanına defnedeceğiz. Düzenini kurmuştu. Evini, eşyalarını almıştı. Düğünü değil de Rabbim şehitlik nasip etti," ifadelerini kullandı.

Şehidin cenazesinin, yarın İzmir'de düzenlenecek törenin ardından Buca ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

Suriye'nin kuzeyinde bir üs bölgesinde, 7 Şubat'ta bölücü terör örgütü mensupları tarafından...

Suriye'nin kuzeyinde bir üs bölgesinde, 7 Şubat'ta bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Osman Oktay'ın şehadet haberi, İzmir'deki ailesine ulaştı.

Suriye'nin kuzeyinde bir üs bölgesinde, 7 Şubat'ta bölücü terör örgütü mensupları tarafından...

Suriye'nin kuzeyinde bir üs bölgesinde, 7 Şubat'ta bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Osman Oktay'ın şehadet haberi, İzmir'deki ailesine ulaştı.

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