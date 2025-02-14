Şehit Uzman Çavuş Osman Oktay İzmir'de Toprağa Verildi

Şehit Uzman Çavuş Osman Oktay İzmir'de Uğurlandı

Suriye'nin kuzeyindeki bir üs bölgesinde, 7 Şubat'ta bölücü terör örgütü mensuplarının açtığı taciz ateşi sonucu yaralanan Piyade Uzman Çavuş Osman Oktay (32), tedavi gördüğü hastanede dün şehit oldu. Şehidin cenazesi İzmir'de toprağa verildi.

Cenaze Töreni ve İki Anlamlı Veda

Gaziantep Havalimanı'nda düzenlenen törenin ardından, askeri uçakla İzmir'e ulaştırılan Oktay'ın, Türk bayrağına sarılı naaşı, Gaziemir ilçesindeki 15 Temmuz Şehitler Camiine getirildi. Burada, dua edilerek helallik alındı ve İl Müftüsü Sinan Kazancı tarafından cenaze namazı kıldırıldı.

Cenaze namazının ardından, şehidin naaşı top arabasıyla bir süre taşındı ve babasının mezarının bulunduğu Buca ilçesindeki Kaynaklar Mezarlığında defnedildi.

Törene Katılanlar

Törene, şehit Oktay'ın annesi Hori Oktay, kardeşleri, aile yakınları ve çok sayıda resmi yetkili katıldı. Vali Süleyman Elban, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Adnan Ertem, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral İrfan Özsert, Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve milletvekillerinin de yer aldığı törende, şehit yakınları, askeri personel ve vatandaşlar da bulundu.

Oktay'ın Aile Hayatı

Şehit Osman Oktay'ın 10 kardeşi olduğu, nişanlısıyla düğün hazırlığı yaptığı ve babasının 2010 yılında kalp hastalığından dolayı hayatını kaybettiği öğrenildi. Oktay'ın hayatı, hem bir kahramanlık hikayesi hem de derin bir acı hikayesidir.

Suriye'nin kuzeyinde bir üs bölgesinde, 7 Şubat'ta bölücü terör örgütü mensuplarının açtığı taciz ateşi sonucu yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Osman Oktay'ın (32) cenazesi İzmir'in Gaziemir ilçesindeki 15 Temmuz Şehitler Camii'nde törenin ardından toprağa verildi.

Suriye'nin kuzeyinde bir üs bölgesinde, 7 Şubat'ta bölücü terör örgütü mensuplarının açtığı taciz ateşi sonucu yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Osman Oktay'ın (32) cenazesi İzmir'in Gaziemir ilçesindeki 15 Temmuz Şehitler Camii'nde törenin ardından toprağa verildi.