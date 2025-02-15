Şehit ve Gazi Çocukları Bitlis'in Tarihi Mekanlarını Keşfetti

Şehit ve Gazi Çocukları Bitlis'te Tarihi Mekanları Ziyaret Etti

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen "Maziden Atiye Ahlat" programına katılan şehit ve gazi çocukları, Bitlis'teki tarihi mekanları gezme fırsatı buldu. Program, 1-15 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirildi ve 20 ilden toplam 140 şehit ve gazi çocuğu Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırlandı.

Tarihi Zenginlikleri Keşfettiler

Çocuklar, Selçuklu Meydan Mezarlığı, kümbetler ve Ahlat Müzesi gibi önemli tarihi mekanları ziyaret ederken, kentteki doğal güzellikler eşliğinde kültürel etkinliklere de katıldılar. Konserler, şiir dinletileri, kitap ve sinema tahlilleri gibi aktivitelerle dolu bir program geçirdiler.

Programın Amacı ve Geri Dönüşler

Programın koordinatörü Muharrem İldokuz, proje hakkında yaptığı açıklamada, “Ahlat ve çevresindeki tarihi mirasları çocuklara tanıtmak ve geçmişleriyle bütünleştirmek” hedefinde olduklarını vurguladı. Ayrıca, profesyonel eğitmenler eşliğinde çocukların sosyal ve akademik gelişimlerine katkı sağladıklarını sözlerine ekledi. İldokuz, programın geleceği için olumlu geri dönüşler aldıklarını ve katılımcılar arasında dostlukların kurulduğunu belirtti.

Öğrencilerin İzlenimleri

Programa katılan öğrencilerden Seyit Barışer, Malazgirt'ten geldiğini aktararak, “Burada kültürümü ve tarihimi daha kapsamlı öğrenme fırsatı buldum. Bize bu imkanı sağlayan Cumhurbaşkanımıza, öğretmenlerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Diğer bir katılımcı olan Veysi Koç ise Sivas'tan geldiğini belirterek, “Daha önce görmediğim yerleri gezmek benim için çok değerliydi. Sosyal anlamda çok şey öğrendim ve yeni arkadaşlıklar edindim.” diyerek programdan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Milli Eğitim Bakanlığınca yürütülen "Maziden Atiye Ahlat" programına katılan şehit ve gazi çocukları, Bitlis'teki tarihi mekanları ziyaret etme fırsatı buldu.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Milli Eğitim Bakanlığınca yürütülen "Maziden Atiye Ahlat" programına katılan şehit ve gazi çocukları, Bitlis'teki tarihi mekanları ziyaret etme fırsatı buldu.