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Şehit ve Gazi Çocukları Tarihi Mekanları Keşfe Çıkıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, şehit ve gazi çocukları için 'Kahramanların İzinde Anadolu' programını düzenliyor.

Yayın Tarihi: 13.11.2024 16:35
Güncelleme Tarihi: 13.11.2024 16:35
Şehit ve Gazi Çocukları Tarihi Mekanları Keşfe Çıkıyor

Şehit ve Gazi Çocuklarına Tarih Yolu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından organize edilen 'Kahramanların İzinde Anadolu' programı ile şehit ve gazi çocukları, 14-16 Kasım tarihlerinde tarihi mekanları keşfedecek.

Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğü, bu anlamlı etkinlikle birlikte kültürel bir deneyim sunmayı amaçlıyor. Program çerçevesinde, 36 şehit ve gazi çocuğu Çanakkale, Bursa ve Eskişehir'deki tarihi eserleri ziyaret edecek.

Tarih Bilinci ve Birliktelik

Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürü Muharrem Kurt, etkinliğin amacını şu şekilde açıkladı: "Gençlerde tarih bilincinin pekiştirilmesi, birlik ve beraberlik duygularının güçlendirilmesi ve kahraman şehitlerimizin emaneti olan çocukların en güzel şekilde tatil geçirmeleridir. Onların yüzündeki tebessüm bizim için dünyalara bedel.”

Etkinliğin ardından çocuklar, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ziyaretinin ardından diğer şehirlere uğurlandı. Bu özel program, şehit ve gazi çocukları için unutulmaz anılar biriktirecek.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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