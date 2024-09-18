Şehit ve Gazi Yakınlarına Kamuya 729 Atama

729 Şehit Yakını ve Gazinin Kamuya Atanması Gerçekleşti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, düzenlenen bir törenle 729 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının kamu kurumlarına atandığını duyurdu.

İstihdam Hakkı Genişletildi

Bakan Göktaş, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı binasında gerçekleştirilen törende, bugünkü atamalar ile birlikte toplamda 50,630 şehit ve gazi yakınlarının kamuda istihdamının sağlandığını belirtti. Atamalar, çeşitli meslek dallarında yer alacak 729 kişinin kurayla belirleneceği bilgisi paylaşıldı. “Şehitlerimizin Fedakarlığına Sahip Çıkmalıyız”

Göktaş, yaptığı konuşmada, "Üzerinde yaşadığımız bu toprakları bizlere vatan kılan, şehitlerimizin fedakarlıklarıdır. Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi, bu topraklar üzerinde hür bir şekilde yaşıyorsak bunu sadece şehitlerimizin ve gazilerimizin kahramanlıklarına borçluyuz." dedi.

Gazilere Destek Sözleri

Gazilere her zaman destek olduklarını dile getiren Bakan Göktaş, "Sizlere, yanınızda olduğumuzu hissettirmek için her zaman tüm imkanlarımızla seferber olduğumuzu bilmenizi istiyoruz. Bu kapsamda, kamu kurumlarında şehit yakını, gazi ve gazi yakınları için istihdam hakkını genişlettik." şeklinde konuştu. Yeni Fırsatlar ve Huzur

Göktaş, gazilere ve şehit ailelerine daha huzurlu bir gelecek sağlamak için gerekli adımları atacaklarını vurgulayarak, "Bu atamalar, milletimizin sizlere olan vefa duygusunun bir ifadesidir. Çalışma hayatınızı sürdürmenizi sağlamak en büyük arzumuzdur. Devletimize en iyi şekilde hizmet edeceğinize inancımız tamdır." ifadelerini kullandı.

Atama Töreni ve Duygu Dolu Anlar

Bakan Göktaş, atama işlemleri tamamlandıktan sonra, duygusal anlar yaşayan bir kadınla kucaklaşarak mutluluğunu paylaştı. Törene katılan şehit aileleri ve gaziler, Bakan Göktaş ile hatıra fotoğrafı çektirerek bu anıyı ölümsüzleştirdi.

Bakanlık, bu tür etkinliklerle şehit ve gazi ailelerine olan desteklerini artırmaya devam edecektir.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş (sağ 3), kamu kurum ve kuruluşlarına, 729 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının atamalarının gerçekleştirildiği törene katıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş (sağ 3), kamu kurum ve kuruluşlarına, 729 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının atamalarının gerçekleştirildiği törene katıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş (sağ 3), kamu kurum ve kuruluşlarına, 729 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının atamalarının gerçekleştirildiği törene katıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş (sağ 3), kamu kurum ve kuruluşlarına, 729 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının atamalarının gerçekleştirildiği törene katıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş (sağ 3), kamu kurum ve kuruluşlarına, 729 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının atamalarının gerçekleştirildiği törene katıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş (sağ 3), kamu kurum ve kuruluşlarına, 729 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının atamalarının gerçekleştirildiği törene katıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş (sağ 3), kamu kurum ve kuruluşlarına, 729 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının atamalarının gerçekleştirildiği törene katıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş (sağ 3), kamu kurum ve kuruluşlarına, 729 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının atamalarının gerçekleştirildiği törene katıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş (sağ 3), kamu kurum ve kuruluşlarına, 729 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının atamalarının gerçekleştirildiği törene katıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş (sağ 3), kamu kurum ve kuruluşlarına, 729 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının atamalarının gerçekleştirildiği törene katıldı.