Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı Başladı

Milli Savunma Bakanlığı, 8-12 Eylül 2025 tarihlerinde düzenlenen Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı'nın başladığını duyurdu. Kara, deniz ve hava unsurları katılıyor.

Yayın Tarihi: 08.09.2025 14:45
Güncelleme Tarihi: 08.09.2025 14:45
Milli Savunma Bakanlığı, 8-12 Eylül 2025 tarihleri arasında icra edilecek Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı'nın başladığını duyurdu.

Tatbikatın katılımcıları ve kapsamı

Bakanlığın NSosyal hesabından paylaşılan açıklamada, tatbikatın Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı arasında gerçekleştirildiği ve kara, deniz ve hava unsurlarının katıldığı belirtildi.

Paylaşımda yer alan videoda, tatbikata ilişkin görüntülere de yer verildi.

