Şehitkamil’den Öğretmenler Günü’ne Özel Spor Etkinlikleri (12-21 Kasım)

Şehitkamil’den Öğretmenler Günü’ne Özel Spor Etkinlikleri

Şehitkamil Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla öğretmenlere unutulmaz anlar yaşatacak spor etkinlikleri düzenliyor. 12 Kasım’da başlayıp 21 Kasım’a kadar sürecek program, farklı branşlarda gerçekleştirilecek karşılaşmalar ve yarışmalar ile öğretmenlere hem stres atma hem de sosyal bağlarını güçlendirme imkânı sunacak.

Etkinlik Takvimi ve Mekânlar

Etkinlikler, Şehitkamil Belediyesi Gençlik Kampı, İbrahimli Spor Merkezi ve Atatürk Kültür ve Spor Merkezi’nde yapılacak. Takvimde yer alan etkinlikler şu şekilde:

12-13 Kasım: Paintball Turnuvası

17 Kasım: 3x3 Basketbol Turnuvası

17-21 Kasım: Voleybol İl Finali

18 Kasım: Mangala ve Reversi (Akıl-Zeka) Turnuvası

19 Kasım: "Öğretmenler Parkurda" etkinliği

Başkan Umut Yılmaz’ın Mesajı

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, her yıl olduğu gibi bu yıl da öğretmenlere moral ve motivasyon kazandırmayı hedeflediklerini belirtti. Yılmaz, "Geleceğimizin mimarları olan öğretmenlerimiz, sadece bilgiyle değil, fedakârlıklarıyla da toplumun en değerli bireyleri arasında yer alıyor. Onların emeklerine teşekkür etmenin en güzel yollarından biri de, bu tür etkinliklerle onları bir araya getirmek ve güzel hatıralar biriktirmelerini sağlamak. Bu kapsamda hazırladığımız Öğretmenler Günü Spor Etkinlikleri ile öğretmenlerimizin eğlenmesini, dinlenmesini ve yeni dostluklar kurmasını arzu ediyoruz" dedi.

Turnuvalardan Öne Çıkanlar

Paintball Turnuvası, öğretmenlerin takımlar oluşturarak katıldığı ve ilk günden yoğun ilgi gören bir organizasyon oldu; renkli anlara sahne olan turnuvada katılımcılar iş yükünün stresini eğlenceli bir rekabet ortamında attı.

3x3 Basketbol ve Voleybol İl Finali etkinlikleri, öğretmenlerin takım ruhunu ön plana çıkaracak karşılaşmalar olarak öne çıkıyor. Mangala ve Reversi turnuvaları ise zekâ, strateji ve dikkat becerilerini sınayacak.

Öğretmenler Parkurda etkinliği, fiziksel dayanıklılık ve takım çalışmasını teşvik ederek öğretmenlere farklı bir deneyim sunacak.

Şehitkamil Belediyesi’nin düzenlediği bu etkinlikler, eğitim camiasına yönelik takdir ve teşekkür niteliği taşıyan sosyal bir program olarak dikkat çekiyor.

