Şehitlere hakaret eden şüpheli tespit edildi! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şahsın yakalandığını duyurdu

Antalya Güvenlik Şube Müdürlüğü, sosyal medyadan ordumuza ve askerimize hakaret eden O.K. adlı şahsı gözaltına aldı. İçişleri Bakanı Yerlikaya, operasyonu sosyal medya hesabından duyurdu ve 'Hak ettikleri cezayı aldılar' dedi.

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nın çalışması sonucu; X platformunda Ordumuza ve Askerimize hakaret içeren paylaşımlar yapan O.K. adlı kişi Antalya Güvenlik Şube Müdürlüğü tarafından gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Halkımızı bölmek isteyen, kutsal değerlerimize saldıranlar Yüce Türk adaleti karşısında cezalarını bulacak” dedi.



