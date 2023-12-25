Şehitlere son görev! Kahraman şehitler gözyaşları içinde uğurlandı

Irak’ın kuzeyindeki pençe kilit harekât bölgesinden 2 günde 12 acı haber aldık. Gelen bu acı haberlerin ardından ortaya çıkan bu görüntüler herkesi derinden sarstı. Detaylar haberimizde…







TÜRKİYE ŞEHİTLERİNİ UĞURLADI! KAHRAMANLARA SON GÖREV... SALDIRI ÖNCESİ KOMUTANINA GÖNDERDİĞİ VİDEO MESAJ HERKESİ AĞLATTI

Türkiye, terörde son iki günde hayatını kaybeden 12 şehidi anıyor. Pençe-Kilit bölgesinde son 48 saatte iki tehlikeli saldırı ve çatışma yaşanmış, 12 askerimiz hayatını kaybetmişti. Bu operasyonda çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi. 6 şehit askerimiz son yolculuğuna uğurlandı. Kahramanlarımızın geride bıraktığı hikayeler yürek parçalayıcıydı. Piyade Kemal Aslan'ın şehit olmadan önce komutanına gönderdiği video herkesin yüreğini dağladı.

Kuzey Irak'tan gelen haberler Türkiye'yi gözyaşlarına boğdu. Önceki gün Pençe kilit operasyon alanında 6 askerin şehit olmasının ardından şok haber dün geldi. Bu tehlikeli terör saldırısında altı asker daha öldürüldü. Şırnak töreninde şehit askerlerin geride bıraktığı hikayeler herkesin gözünü yaşarttı.

6 ŞEHİT ASKER TÖRENLE MEMLEKETLERİNE UĞURLANDI

Pençe-Kilit bölgesindeki üs bölgesine girmeye çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 6 askerin naaşları, Savunma Bakanı Yaşar Güler'in huzurunda dün götürüldükleri Şırnak'ta düzenlenen törenle memleketlerine uğurlandı.

ŞEHİT PİYADE UZMAN ÇAVUŞ AHMET ARSLAN

Piyade Uzman Çavuş Ahmet Arslan'ın (25) şehadet haberi, Yozgat'ın Sorgun ilçesindeki babasının evine ulaştı. Şehit haberi, babası Sedat Arslan ve annesi Esengül Arslan'a Sorgun Bölge Kaymakamı İhsan Emre Aydın, Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci ve askeri yetkililer tarafından iletildi. Şehidin babasının evine Türk bayrağı asıldı.

Şehit piyade uzman Çavuş Ahmet Arslan'ın evli ve bir çocuk babası olduğu ortaya çıktı.

ŞEHİT PİYADE SÖZLEŞMELİ ER KEMAL ASLAN

22 yaşındaki sözleşmeli piyade er Kemal Aslan, Kuzey Irak'ın Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada öldürüldü. Bu acı haber, Güney Kent ilçesindeki şehit ailelerine sağlık ekipleri eşliğinde yetkililer tarafından iletildi. Ailenin yaşadığı ev Türk bayrağıyla süslendi. Ekibin yanı sıra Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'da şehidin evini ziyaret ederek ailesinin yanındaydı.

SALDIRI ÖNCESİ KOMUTANINA VİDEO MESAJ GÖNDERMİŞ

Irak'ın kuzeyinden acı haberi gelen Piyade Sözleşmeli Er Kemal Aslan'ın (22), şehit olmadan önce komutanına "Komutanım, şehit olursam bu videom sizde kalsın, saygılar" dediği bir video gönderdiği ortaya çıktı.

Görüntülerde, Şehit Aslan'ın, "Komutanım, şehit olursam bu videom sizde kalsın, saygılar" dediği duyuldu.

'VATAN SİZLERE MİNNETTAR'

Şehit Aslan'ın son WhatsApp durumu görenlerin yüreğine dokundu. Şehit, söz konusu paylaşımına 6 şehidin isimlerini tek tek yazarak, "Allah şehadetinizi kabul etsin. Vatan size minnettar." mesajının ardından kendisi de bir gün sonra vatan için şehit düştü.

ŞEHİT BABASI: NE MUTLU BANA

Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki çatışmada şehit olan Elazığ piyade eri Kemal Aslan'ın babası Mehmed Aslan'ın yaptığı paylaşım ağlattı. Şehidin babası, "Oğlum şehit oldu ne mutlu bana" dedi.

SÖZLEŞMELİ ER ENES BUDAK

Kuzey Irak'ta PKK'lı teröristlerle yaşanan çatışmada şehit olan 22 yaşındaki sözleşmeli piyade subayı Enes Budak'ın ailesine, Manisa'da şehit olduğu bilgisi verildi.

Bu acı haber, Atatürk ilçesinde yaşayan ve Ari sakini olarak kayıtlı şehit Enes Budak'ın babası İkram Budak’a Yunus emre Kaymakamı Atilla Kantay ve beraberindeki protokol tarafından iletildi.

Aile bu habere üzülürken, ziyarette sağlık görevlileri de hazır bulundu. Şehidin ailesinin evinin bulunduğu sokağa dev Türk bayrağı çekildi. Şehit yakınları haberi duyunca taziye için eve akın etti. Şehit Enes Budak'ın bekar ve 6 kardeşi olduğu, annesi İkram Budak'ın ise 2 yıl önce hayatını kaybettiği öğrenildi.

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Enes Budak'ın son sosyal medya paylaşımı, kahramanlığını bir kez daha gözler önüne seriyor. Budak,” Cesaret dağında korku rüzgârı esmez aslanlar gibi yaşayan" yazarak fotoğraflarını paylaştı.

ŞEHİT PİYADE SÖZLEŞMELİ ER SEMİH YILMAZ

Pençe- Kilit operasyon bölgesinde üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan piyade müteahhidi Semih Yılmaz'ın (24) acı haberi Çorum'daki babasının evine ulaştı.

Şehitlerin acı haberi, Devlet Jandarma Komutanı Albay Naim Çetinkaya ve askeri yetkililer tarafından Çorum ilçesi Müftülük'te İmam Hatip olarak görev yapan Peder Ramazan ve Peder Meryem Yılmaz'a iletildi.

Şehitler Evi'nin bulunduğu konut binasına Türk bayrağı çekilirken Çorum Vali Yardımcısı Erdoğan Kanılmaz ve Çorum Belediye Başkanı Dr. Çorum şunları söyledi: Halil İbrahim Aşgin ve İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, şehitlerin evlerini ziyaret ederek ailelere başsağlığı diledi. Şehit piyade Semih Yılmaz'ın naaşının, ailesinin belirlemesi üzerine memleketi Kırıkkale’de defnedileceği açıklandı.

ŞEHİT PİYADE UZMAN ÇAVUŞ ABDULKADİR İYEM

Terör örgütleriyle çıkan çatışmada şehit olan 6 askerden biri olan Çavuş Abdulkadir İyem'in şehadet haberi, Gaziantep'in ŞehitKâmil ilçesi Eyüp Sultan ilçesindeki ailesine ulaştı. Bekar ve yedi kardeşi olan Astsubay Abdulkadir İyem'in şehadet haberini alan baba Mehmed, anne Ayşe İyem, kardeşleri ve diğer yakınları gözyaşı döktü.

ŞEHİT PİYADE SÖZLEŞMELİ ER CEBRAİL DÜNDAR

Piyade Cebrail Dündar, Kuzey Irak'taki Pençe-kilit operasyon bölgesindeki üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada öldürüldü. Şehidin acı haberi Mardin'in Kızıltepe ilçesi kırsal Arıklı Mahallesi, Boyunlu Mezrası'ndaki baba evine ulaştı. Babasının evine Türk bayrağı çekilirken acı haberin şehidin Malatya'da yaşayan eşine ulaştığı öğrenildi. Şehit’in naaşının Mardin'de defnedileceği öğrenildi.

'YOLUMUZ ŞEHİTLİK YOLU'

Terör örgütü PKK'nın Kuzey Irak'ta hain saldırısında şehit olan Tokat Almuslu şehidi Yasin Karaca'nın videosu izleyenleri gözyaşlarına boğdu.

Videoda Karacanın, "Komutanım yolumuz nedir?" dediği, komutanın sorusuna ise "Şehitlik yolu" yanıtını verdiği görüldü.

SON YOLCULUKLARINA UĞURLANDILAR

Bölücü terör örgütü mensuplarının Pençe-kilit harekât bölgesinde hain saldırısında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Abdulkadir İyem, Gaziantep'te ikindi namazının ardından cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Baba Mehmet İyem, şehit oğlunun tabutuna sarılarak, ''Oğlum, benim bütün haklarım sana helal'' derken, ağabeyi de onu asker selamıyla uğurladı.

Şehit piyade eri Cebrail Dündar'ın (25) naaşı, memleketi Mardin'in Kızıltepe ilçesine bağlı Arıklı Mahallesi'nde toprağa verildi.

Törende şehidin annesi Fatma, kardeşleri ve yakınları tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Cenaze ve namazın ardından şehit Dündar'ın naaşı aile mezarlığında toprağa verildi.

Şehit Piyade Çavuş Ahmet Arslan, Yozgat'ın Sorgun ilçesinde memleketine son yolculuğunu yaptı.

İl Genel Müdürü Ali Gülden'in kılınan cenaze namazının ardından şehitlerin naaşları Sorgun ilçesine bağlı İkikara köyü mezarlığında toprağa verildi.

Şehit piyade Semih Yılmaz için memleketi Kırkkale'de anma töreni düzenlendi. Annesi Meryem (42), babası Ramazan (50), ağabeyi Mehmed Faruk (26) ve kız kardeşi Feyzan Yılmaz (17) şehidin tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.

İl müftüsü Hasan Hayri Yaşar'ın duasının ardından kardeşi Mehmet Faruk ve diğer aile bireyleri, şehidin Türk bayrağına sarılı tabutunu top arabasına taşıdı.

Şehit Yılmaz, Kırkkale şehitliğine gözyaşı ve feryatlarla dolu dualarla toprağa verildi.

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-kilit bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada 22 yaşındaki sözleşmeli piyade Er Kemal Aslan şehit düştü. Aslan'ın naaşı törenle İmam-ı Azam Camii'ne götürüldü. İl Müftüsü İrfan Üstündağ’ın cenaze namazını kıldırmasının ardından şehidin naaşı, meslektaşlarının omuzlarında taşınarak topçu aracına yüklendi. Askerî geçit töreninin ardından garnizonun şehitlik yerine götürülen Aslan, gözyaşları içinde son yolculuğuna çıktı.

Şehit piyade Enes Budak'ın naaşı Manisa'da toprağa verildi.

Törende şehidin babası İkram Budak, kardeşleri ve diğer yakınları şehidin tabutu başına eğilerek gözyaşı döktü.