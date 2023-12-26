Şehitlerimizin kanı yerde kalmıyor: TSK terör örgütüne peş peşe ağır darbe indirdi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), terör örgütüne şehitlerinin intikamını alıyor. Cumartesi akşamı Irak ve Suriye’nin kuzeyindeki terör hedeflerine hava saldırısı düzenleyen TSK, ilk bilgilere göre en az 26 teröristi öldürdü. Hava saldırısının yanı sıra karadan da operasyon yapan TSK, saldırı sonrası en az 56 teröristi imha etti.

Irak’ın kuzeyindeki iki üssümüze yapılan saldırılarda 12 askerimiz şehit oldu. Bu saldırıların ardından 23 Aralık akşamı TSK, Irak ve Suriye’nin kuzeyinde terör örgütünün hedeflerine hava operasyonu yaptı. Hava operasyonunda 29 hedef yok edildi. Suriye’nin kuzeyindeki petrol tesisleri de bu hedefler arasındaydı. Hava operasyonunda en az 26 terörist öldürüldü. Operasyonun sonuçlarına ilişkin çalışmalar devam ediyor.

Saldırının ardından yapılan kara ve hava operasyonlarında yaklaşık 30 terörist öldürüldü. Bu sayede saldırı sonrası en az 56 teröristin imha edildiği belirtildi.

Türk SİHA’ları, Suriye’nin Kamışlı şehrinde terör örgütü PKK/YPG’nin elindeki çimento ve elektrik tesislerini bombaladı. 6’dan fazla hedefin vurulduğu operasyonda, Irak ve Suriye’nin kuzeyindeki diğer terör hedefleri de yok edildi. SİHA’lar, Kamışlı’daki terör örgütünün çimento ve elektrik tesislerini de içeren 6’dan fazla tesisi imha etti.