SEKA Kağıt Müzesi'nde 'Kağıtta Açan Çiçekler' Sergisi: Doç. Dr. Yusuf Parlak'ın 36 Eseri

SEKA Kağıt Müzesi'nde "Kağıtta Açan Çiçekler" sergisi açıldı

SEKA Kağıt Müzesi, kuruluşunun 9. yılı anısına, Doç. Dr. Yusuf Parlak’ın el yapımı kağıt eserlerinden oluşan "Kağıtta Açan Çiçekler" sergisini sanatseverlerle buluşturdu. Sergi, kağıdın liflerinde saklı sürdürülebilir estetiği, emeği ve kültürel mirası gözler önüne seriyor.

Açılış töreni ve katılımcılar

Açılış, SEKA Kağıt Müzesi Makine Salonu'nda gerçekleştirildi. Törene Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Berna Abiş, Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürü Emrullah Aydın, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Murat Yavuz ve çok sayıda sanatsever katıldı. Başkan Vekili Abiş, sanatçı Yusuf Parlak'a çiçek takdim etti; Parlak ise konuklara eserlerini tanıtarak çalışmalarını anlattı.

Sanat ve doğanın buluşması

Ebru sanatında 9 yıllık deneyime sahip ve 2022 yılında el yapımı kağıtlar alanında Kültür ve Turizm Bakanlığı Sanatçısı unvanını alan Doç. Dr. Yusuf Parlak, sergide toplam 36 eserini ziyaretçilere sundu. Parlak, Düzce Üniversitesi Süs ve Tıbbi Bitkiler Botanik Bahçesi'nden özenle seçtiği yaklaşık 600 bitki arasından topladığı çiçekleri geleneksel el yapımı kağıtlarla buluşturarak doğanın zarafetini kâğıda taşıdı.

Sergi, SEKA Kağıt Müzesi'nin kağıt kültürünü yaşatma misyonunu bir kez daha vurguluyor ve sanatla sürdürülebilirlik arasındaki bağı görünür kılıyor. "Kağıtta Açan Çiçekler" sergisi, 9 Kasım Pazar gününe kadar ziyaret edilebilecek.

