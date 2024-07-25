Şeker Hastalarının Yüksek Tansiyon Riski: Önemli Uyarılar

Şeker Hastaları ve Yüksek Tansiyon İlişkisi

Türk Böbrek Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Aydın Türkmen, şeker hastalarının %70'inin yüksek tansiyon hastası olduğunu vurguladı. Kalp krizi ve felç gibi hastalıkların, hem diyabet hem de hipertansiyon hastası bireylerde daha yüksek oranda görüldüğünü belirtti.

Diyabet ve Hipertansiyonun Ortak Etkileri

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı Başkanı olan Prof. Dr. Türkmen, şeker hastalığı ile yüksek tansiyonun nedenlerini açıkladı: "Hatalı beslenme, hareketsizlik ve obezite gibi etkenlerle sonradan edinilmiş tip-2 diyabet hastalarının büyük bir kısmı yüksek tansiyonla da mücadele ediyor."

Kronik Hastalıkların Riskleri Artıyor

Her iki hastalığın birleşimi, iskemik kalp hastalığı ve buna bağlı ölümleri iki kat artırmaktadır. Türkmen, bu kişilerin sağlıklı bir yaşam sürdürebilmeleri için düzenli beslenme, spor yapma ve ilaç tedavisine uyum sağlamaları gerektiğini ifade etti.

İnsülin Yetersizliği ve Kalp Sağlığı

Prof. Dr. Türkmen, şeker hastalığının ana sorununun, insülin hormonunun yetersizliği olduğunu vurgulayarak, "Kanda biriken glikoz, atar damarlara zarar verir ve bu durum yüksek tansiyona yol açar," şeklinde uyardı.

Tuz Tüketimi ve Kontroller

Şeker hastalarının, günlük tuz tüketimlerini kısıtlamaları gerektiğini belirten Türkmen, ideal kan basıncı düzeyinin 130/80 mmHg olduğunu söyledi. Ayrıca, düzenli doktor kontrollerinin önemine dikkat çekti.