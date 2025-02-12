Şeker-İş Sendikası'ndan Fahiş Fiyat Artışlarına Karşı Öneri

Şeker-İş Sendikası'ndan Fahiş Fiyat Uygulamalarına Sert Tepki

Şeker-İş Sendikası Genel Başkanı İsa Gök, son günlerde artan ürün fiyatlarına yönelik etkili bir çözüm önerisi sundu. Gök, marketlerde ve işletmelerde uygulanan fahiş fiyat artışlarının, piyasa şartlarına göre olması gereken fiyatlarla arasındaki farkın, işletmelerden tahsil edilerek Sağlık Bakanlığı koordinasyonunda oluşturulacak bir fonda toplanmasını önerdi. Bu fonun, özellikle Spinal Müsküler Atrofi (SMA) hastalarının ilaç temini ve tedavilerine ayrılması gerektiğini vurguladı.

Küresel Gıda Krizi Uyarısı

Gök, dünya genelinde savaşların ve çatışmaların, gıda üretim altyapısını tahrip ettiğini ve bunun da göçlere neden olduğunu belirtti. İklim krizi ile birlikte aşırı hava olaylarının, yoksul ülkelerde gıda güvencesini tehdit ettiğine dikkat çeken Gök, Küresel Gıda Krizleri 2024 Raporu'na atıfta bulundu. Raporda, 2030 yılına kadar açlığın sona erdirilmesi için ciddi zorluklar yaşanacağı ifade ediliyor.

Aciliyet Arz Eden Gıda Sorunları

Türkiye’de gıda fiyatlarının sabit gelirlilerin satın alma gücünden hızla arttığını kaydeden Gök, bunun ciddi erişim sorunlarına yol açtığını vurguladı. Fahiş fiyat artışlarına neden olan denetim eksikliğine dikkat çeken Gök, stokçuluğun önlenmesi için şeffaf bir denetim mekanizması kurulmasının ve caydırıcı yaptırımların uygulanmasının şart olduğunu ifade etti.

Gök, sözlerini şöyle tamamladı: "Herhangi bir üründe uygulanan fahiş fiyat artışlarıyla piyasa şartlarına göre olması gereken fiyatlar arasındaki farkın, SMA'lı hastalar için kritik bir kaynak olan fonda toplanması gerekiyor."