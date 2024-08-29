Sel Sularının Depolanmasının Önemi Hakkında Uzman Görüşleri

Uzmanlardan Sel Sularının Yönetimi Üzerine Önemli Açıklamalar

Doç. Dr. Muhammet Bahadır, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi, sel suyunun doğru alanlarda depolanmasının gelecek nesillere sürdürülebilir bir kaynak sunacağını ifade etti.

Türkiye’deki Su Bağlantılı Afetlerin İstatistikleri

Tarım ve Orman Bakanlığı verilerine göre, 1975-2002 yılları arasında meydana gelen 487 taşkında 493 kişi hayatını kaybederken, 2003-2017 döneminde 722 olayda bu sayı 227’ye düştü. Bahadır, suyla bağlantılı doğal afetlerin genellikle aşırı yağışlar ve kar erimeleri nedeniyle meydana geldiğinin altını çizdi.

Yanlış Kentleşmenin Tehlikeleri

Yanlış şehirleşme, vadi tabanlarının yerleşim yeri olarak kullanılması ve kıyılardaki denetimsiz yapılaşmaların, sel gibi yağış olaylarının daha da etkili olmasına yol açtığını belirten Bahadır, "Suyun fazlası sel, azı ise kuraklık sorunlarını getiriyor" dedi.

Erzurum’da En Fazla Sel Olayı

Bahadır, Türkiye'de en fazla sel olaylarının Erzurum’da yaşandığını, burada 2021 yılı itibarıyla 425 sel kaydının olduğunu açıkladı. İkinci sırada 325 sel ile Sivas ve 265 sel ile Van bulunduklarını vurguladı.

İklim Değişikliği ve Sel Olayları

İklim değişikliğinin Türkiye üzerindeki etkilerinin giderek belirginleştiğini belirten Bahadır, özellikle Karadeniz Bölgesi’nde ani sağanak yağışların sayısının arttığını söyledi.

Çözüm Önerileri ve Gelecek Senaryoları

Bahadır, Türkiye'nin su kaynaklarının daha bilinçli kullanılmasına yönelik acil adımlar atılması gerektiğini vurguladı. “Sel sularını denize bırakmak yerine, bu suları depolamalıyız. Barajlar, yeraltı su depoları ve bentler bu noktada büyük önem taşıyor” diye ekledi.