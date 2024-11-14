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Selahaddin Eyyubi'nin Rüyası: Kudüs Radyo Tiyatrosu TRT Radyo 1'de Başlıyor

Selahaddin Eyyubi'nin Rüyası: Kudüs radyo tiyatrosu, ilk bölümüyle yarın TRT Radyo 1'de dinleyiciyle buluşacak.

Yayın Tarihi: 14.11.2024 15:43
Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 15:43
Selahaddin Eyyubi'nin Rüyası: Kudüs Radyo Tiyatrosu TRT Radyo 1'de Başlıyor

Selahaddin Eyyubi'nin Rüyası: Kudüs Radyo Tiyatrosu Dinleyicilerle Buluşuyor

Selahaddin Eyyubi'nin Rüyası: Kudüs isimli radyo tiyatrosu, ilk bölümüyle yarın saat 09.40'ta TRT Radyo 1'de dinleyiciyle buluşacak.

TRT'den yapılan açıklamada, TRT Radyoları'nın sevilen programı Arkası Yarında özel bir projenin ele alınacağı belirtildi. Klasikleşmiş olan bu program bu sefer Selahaddin Eyyubi'nin Rüyası: Kudüs adlı yeni bir radyo dramasını dinleyiciye sunma hazırlığında.

12 Bölümden Oluşan Bir Dram

Toplamda 12 bölümden oluşan bu etkileyici oyunun devam bölümleri, yarından itibaren 11 gün boyunca her gün aynı saatte yayınlanacak.

Bu radyo oyunu, Eyyubiler Devleti'nin kurucusu Selahaddin Eyyubi'nin Hıttin Savaşı'nda Haçlıları yendikten sonra Kudüs seferi çıkış hikayesini ve Kudüs'ün fethini konu alıyor.

Yaratıcı Kadro ve Seslendirme Ekibi

Onur Erbilen'in yazıp yönettiği oyunun yapımcılığını Nevim Yılmaz ve Muhammet Emre Buruşuk üstlenirken, efektör koltuğunda ise Ersin Temelli yer alıyor.

Oyunun seslendirme kadrosunda ise Ali Ersin Yenar, Artemis Karaman, Aslı Altaylar, Cem Baza, Çiçek Üstün, Levent Öktem, Mesud Uz, Murat Şenol, Sefa Zengin, Serdar Yeğin, Tarık Şerbetçioğlu, Tolga Pancaroğlu, Deniz Uğur, Erdinç Gülener ve Hilal Akat yer alıyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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