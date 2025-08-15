DOLAR
40,79 0%
EURO
47,75 0%
ALTIN
4.383,34 0,02%
BITCOIN
4.783.231,08 0,01%

Selami Yıldız 'Huzur İstanbul' Uygulamasını Bağcılar ve Küçükçekmece'de Denetledi

İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, 33 noktada eş zamanlı gerçekleştirilen asayiş ve narkotik uygulamalarını Bağcılar ve Küçükçekmece'de denetledi.

Yayın Tarihi: 15.08.2025 21:59
Güncelleme Tarihi: 15.08.2025 21:59
Selami Yıldız 'Huzur İstanbul' Uygulamasını Bağcılar ve Küçükçekmece'de Denetledi

Selami Yıldız 'Huzur İstanbul' Uygulamasını Bağcılar ve Küçükçekmece'de Denetledi

Eş zamanlı asayiş ve narkotik operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, suçla mücadele kapsamında kent genelinde narkotik ve genel asayiş başta olmak üzere suçların önüne geçmek ve caydırıcılık sağlamak amacıyla eş zamanlı bir uygulama gerçekleştirdi.

Uygulama, Asayiş Şube Müdürlüğü koordinasyonunda saat 20.00 itibarıyla başlatıldı. Çalışmalara Narkotik, Organize Suçlarla Mücadele, Önleyici Hizmetler ve Trafik Denetleme şubeleri ile ilçe emniyet müdürlüklerine bağlı ekipler katıldı.

İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, kontrolleri yerinde denetlemek için Bağcılar Güneşli Mahallesi'ndeki uygulama noktasını ziyaret etti.

Yıldız, gazetecilere yaptığı açıklamada Türkiye'nin huzuru için bugün Bağcılar'daki 33 noktada Narkotik, Asayiş, Önleyici Hizmetler ve Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle sahada olduklarını belirtti.

Uyuşturucu tacirleri ve şehir eşkıyalarına karşı mücadelenin sürdüğünü vurgulayan Yıldız, 'İstanbul'un her köşesinde huzur ve güvenliği sağlamak için çalışıyoruz.' dedi.

Denetimler sırasında Yıldız, esnaf ve vatandaşlarla sohbet ederek görüş alışverişinde bulundu. Ardından Küçükçekmece'deki denetim noktasına geçerek çalışmaların ikinci kısmını da yerinde izledi.

İLGİLİ HABERLER

Manisa'da Üçlü Sosyal Destek: Kent Lokantası, Halk Ekmek ve Halk Mandıra

İŞKUR'dan TYP ile 230 Geçici Personel Alımı — Başvurular 15-19 Ağustos

İşçilere Yüzde 23 Maaş, Yüzde 170'e Varan Sosyal Hak Zammı

MGM'den Sağanak ve Fırtına Uyarısı: Karadeniz'de 6 İlde Yağış, Marmara-Kuzey Ege'de Kuvvetli Rüzgar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mersin Silifke Orman Yangını: 4 Şüpheli Tutuklandı
2
Gazze Hükümeti: İsrail Aksa Şehitleri Hastanesini 13. Kez Bombaladı
3
Bakan Yumaklı: Birçok Orman Yangınında Tam Kontrol Sağlandı
4
Gündem Özeti (16 Ağustos 2025): Özgür Özel'in Programı, Gazze ve Lig Haberleri
5
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nde Bodrum Katında Duman Tahliye Edildi
6
Denizli'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama
7
Gazze'ye Sadece %15 Yardım Ulaştı: 19 Günde 1.671 Tır Geçişi

Evde Bakım Ödemesi Hesaplara Yatıyor: Ağustos'ta Zamlı Tutarla 529 Bin Haneye Ödeme

Haymana'da Ulaşım Ücretsiz: Yeni Otobüs Hatları ve Saatleri

Kültür ve Turizm Bakanlığı 795 Personel Alımı: Memurluk Kapısı Açılıyor

İşçilere Yüzde 23 Maaş, Yüzde 170'e Varan Sosyal Hak Zammı

Emekli Kart Dağıtımı Başladı — Emeklilere Özel İndirimler

TOKİ'den 21 İlde 102 İş Yeri İçin Açık Artırma — 28 Ağustos'a dikkat

Manisa'da Üçlü Sosyal Destek: Kent Lokantası, Halk Ekmek ve Halk Mandıra

Sağlık Bakanlığı 18 Bin Personel Alımı: Tarih ve Kontenjanlar

900 Bin TL’lik Destek: TÜBİTAK BİGG 2025 II. Dönem Başvuruları Başladı

MGM'den Sağanak ve Fırtına Uyarısı: Karadeniz'de 6 İlde Yağış, Marmara-Kuzey Ege'de Kuvvetli Rüzgar

Enpara IBAN Değişikliği Onayı: Eylül'e Kadar İşlem Yapmayanın Parası Geri Dönecek

İŞKUR'dan TYP ile 230 Geçici Personel Alımı — Başvurular 15-19 Ağustos