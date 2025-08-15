Selami Yıldız 'Huzur İstanbul' Uygulamasını Bağcılar ve Küçükçekmece'de Denetledi

Eş zamanlı asayiş ve narkotik operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, suçla mücadele kapsamında kent genelinde narkotik ve genel asayiş başta olmak üzere suçların önüne geçmek ve caydırıcılık sağlamak amacıyla eş zamanlı bir uygulama gerçekleştirdi.

Uygulama, Asayiş Şube Müdürlüğü koordinasyonunda saat 20.00 itibarıyla başlatıldı. Çalışmalara Narkotik, Organize Suçlarla Mücadele, Önleyici Hizmetler ve Trafik Denetleme şubeleri ile ilçe emniyet müdürlüklerine bağlı ekipler katıldı.

İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, kontrolleri yerinde denetlemek için Bağcılar Güneşli Mahallesi'ndeki uygulama noktasını ziyaret etti.

Yıldız, gazetecilere yaptığı açıklamada Türkiye'nin huzuru için bugün Bağcılar'daki 33 noktada Narkotik, Asayiş, Önleyici Hizmetler ve Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle sahada olduklarını belirtti.

Uyuşturucu tacirleri ve şehir eşkıyalarına karşı mücadelenin sürdüğünü vurgulayan Yıldız, 'İstanbul'un her köşesinde huzur ve güvenliği sağlamak için çalışıyoruz.' dedi.

Denetimler sırasında Yıldız, esnaf ve vatandaşlarla sohbet ederek görüş alışverişinde bulundu. Ardından Küçükçekmece'deki denetim noktasına geçerek çalışmaların ikinci kısmını da yerinde izledi.