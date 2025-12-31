Selami Yıldız: İstanbul'da Yılbaşı Tedbirleri — 39 İlçede Drone Denetimi

Taksim'de 2026 Yılbaşı Tedbirleri Yerinde Denetlendi

İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız: "Suçla mücadelede teknolojinin bütün imkanlarından faydalanıyoruz"

İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, yılbaşı için alınan tedbirleri yerinde incelemek üzere Taksim Meydanı'nda denetim yaptı ve basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün 2026 Yılbaşı Tedbirleri kapsamında uyguladığı güvenlik önlemleri sürüyor. Denetimler sırasında Yıldız, görevli personelle bir araya gelerek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Yıldız, basın açıklamasında, "Yeni bir yıla girerken İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzün aldığı güvenlik tedbirlerini yerinden denetliyoruz. Tüm yıl olduğu gibi bugün de vatandaşımızın can ve mal emniyeti için huzur ve güvenliği için tüm birimlerimizle sahadayız." dedi.

Yıldız, suç ve terörle mücadeleye ilişkin şu değerlendirmeyi paylaştı: "Yıl boyunca suç ve suçlularla kararlı bir şekilde mücadele ettik. Terör ile kesintisiz olarak mücadelemizi sürdürdük. Hiçbir terör örgütüne müsaade etmedik. Organize suç örgütleriyle, şehir eşkıyalarıyla, motosikletli suç çeteleriyle etkin bir şekilde mücadele ettik. Önemli sonuçlar aldık."

Öncelikli alanlardan birinin uyuşturucu olduğunu vurgulayan Yıldız, "2025 yılı içerisinde ulusal ve uluslararası önemli operasyonlar yaptık. Tabi toplumumuzu tehdit eden yine diğer güncel tehditlerden yasa dışı bahis ve kumar ile de etkin bir şekilde mücadelemizi sürdürüyoruz. Zehir tacirlerine gençlerimizi, geleceğimizi asla çaldırmayacağımızı ifade ettik. Hiçbir suç örgütüme neslimizi kaptırmak istemiyoruz." ifadelerini kullandı.

Suçla mücadelede teknolojinin kullanımına dikkat çeken Yıldız, "Suçla mücadelede teknolojinin bütün imkanlarından faydalanıyoruz. 39 ilçemizde dronlarımızı faaliyete geçirdik. Havadan denetliyor, karadan müdahale ediyoruz. Havada, karada, denizde ve siber vatanda güvenliği en üst düzeyde tutuyoruz" dedi.

Yıldız, bu mücadelede en büyük gücün İstanbul halkının desteği olduğunu sözlerine ekledi.

