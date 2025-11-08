Selanik Atatürk Evi restorasyonla yeniden açılıyor

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy açıkladı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, icra edilen detaylı restorasyon çalışmalarının ardından Selanik Atatürk Evinin yeniden ziyarete açılacağını bildirdi.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Bakan Ersoy, restorasyon sürecine ilişkin şu bilgileri aktardı.

Ata’mızın vefatının 87’nci yıl dönümünde onun kıymetli mirasına sahip çıkan çok anlamlı bir açılışı gerçekleştirmeye hazırlanıyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün doğduğu ve Türk-Yunan dostluğunun simgesi olan Selanik Atatürk Evi’nin kapılarını, kapsamlı bir restorasyon sürecinin ardından yeniden açıyoruz. Tika Türkiye iş birliğinde yürütülen proje ile 315 metrekarelik üç katlı yapıyı 1953’teki özgün haline kavuşturduk. 1.000’in üzerinde eseri, belgeyi ve kitabı titizlikle yenileyerek yeniden Selanik’e taşıdık. Ali Rıza Efendi’nin diktiği nar ağacının gölgesinde hem tarihimize hem de ortak kültürel mirasımıza ışık tutacak bu ev, artık sadece bir müze değil, milletimizin hafızasını yaşatan bir kültürel diplomasi merkezi olacak. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün hatırasına duyduğumuz derin saygıyla yarın bu anlamlı açılışı gerçekleştirerek bir Türk Evi konsepti sunacak olan bu mirası yeniden ziyaretçileriyle buluşturacağız.

Ersoy’un paylaşımı, Selanik Atatürk Evi’nin hem restorasyon detayları hem de kültürel işlevine vurgu yaparak yeniden açılacağı bilgisini içeriyor.

