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Selanik Göçmenlerinden Ananevi İkram: Türbe Dede Pilav Günü

Bağcılar'da 10 bin kişilik yemek ikram edilen Türbe Dede Pilav Günü, Selanik göçmenleri tarafından kutlandı.

Yayın Tarihi: 07.11.2024 16:04
Güncelleme Tarihi: 07.11.2024 16:27
Selanik Göçmenlerinden Ananevi İkram: Türbe Dede Pilav Günü

Bağcılar'da Geleneksel Türbe Dede Pilav Günü

Nüfus mübadelesi sonrası Türkiye'ye hakim olan Selaniklilerin 1923 yılından bu yana sürdürdüğü Türbe Dede Pilav Günü etkinliği, bu yıl Bağcılar'da gerçekleştirildi.

Etkinliğin Detayları

Mahmutbey Selanikliler Derneği'nin organizasyonu ve Bağcılar Belediyesi'nin desteğiyle, Hasan Gürsu Camisi avlusunda düzenlenen etkinlikte Abdullah Özdemir, Bağcılar Belediye Başkanı, konuşma yaptı.

Etkinliğin Tarihçesi

Başkan Özdemir, Türbe Dede Pilav Günü'nün köklerinin Selanik Kavala bölgesinde yaralı bir askerin vasiyetine dayandığını belirtti. Mübadele sonrasında gelen ailelerin bu geleneği sürdürdüğünü aktardı. Ayrıca, her yıl düzenlenen bu özel etkinlik için 91 küçükbaş hayvan ve 300 dana eti kullanılarak kavurma ve 2 ton pilav hazırlandığını ifade etti.

Yemek İkramı ve Anma

Bu yıl 10 bin kişilik yemek hazırlanarak vatandaşlara sunuldu. Katılımcılar uzun kuyruklar oluşturarak ikramdan yararlandı. Özdemir ayrıca, Cumhuriyet tarihine koşut bir geçmişe sahip olan mahallede, 10 Kasım'ın anlamına da değinerek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygıyla andıklarını belirtti.

Etkinliğe Bağcılar Kaymakamı Abdullah Uçgun, Mahmutbey Selanikliler Derneği Başkanı Mümin Gürsu ve birçok davetli katılım sağladı.

Nüfus mübadelesiyle Türkiye'ye göç eden Selaniklilerin 1923'ten bu yana yaşattığı "Türbe Dede...

Nüfus mübadelesiyle Türkiye'ye göç eden Selaniklilerin 1923'ten bu yana yaşattığı "Türbe Dede Pilav Günü" etkinliği Bağcılar'da yapıldı.

Nüfus mübadelesiyle Türkiye'ye göç eden Selaniklilerin 1923'ten bu yana yaşattığı "Türbe Dede...

Nüfus mübadelesiyle Türkiye'ye göç eden Selaniklilerin 1923'ten bu yana yaşattığı "Türbe Dede Pilav Günü" etkinliği Bağcılar'da yapıldı.

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