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Selanik'te 2. Güneydoğu Avrupa Bağlantı Forumu

Selanik'te düzenlenen forumda, Yunan Bakanlar Türkiye ile denizcilik konularını ele alacak.

Yayın Tarihi: 22.10.2024 20:37
Güncelleme Tarihi: 22.10.2024 20:37
Selanik'te 2. Güneydoğu Avrupa Bağlantı Forumu

Selanik'te 2. Güneydoğu Avrupa Bağlantı Forumu

Yunanistan'ın Selanik kentinde gerçekleştirilen 2. Güneydoğu Avrupa Bağlantı Forumu'nda önemli gelişmeler yaşandı. Yunanistan Denizcilik ve Ada Politikaları Bakanı Hristos Stilyanidis, 22 Kasım'da Türkiye'yi ziyaret ederek denizcilik konularını görüşmek üzere Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile bir araya geleceğini duyurdu.

Denizcilik Alanında Dostane Diyalog

Stilyanidis, bu ziyaretin amacının iki ülke arasında dostane ve yapıcı bir diyalog geliştirmek olduğunu belirtti. “Yunanistan ve Selanik'in gelişimi, Kuzey Makedonya'nın da yararına olacaktır,” diyen Bakan, sorunların çözümünde çaba göstermenin önemine vurgu yaptı.

AB Bağlantıları ve Ekonomik Bütünlük

Avrupa Birliği'nin Batı Balkanlar ile bağlantısının güçlendirilmesi gerektiğine dikkat çeken Stilyanidis, “Bu bağlantı, Avrupa'nın ortak pazarına katılımı artıracak ve bölgedeki ülkelerin yararına olacak,” ifadesini kullandı.

Kuzey Makedonya'nın Doğal Gaz Planları

Kuzey Makedonya Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma Bakanı Aleksandar Nikolovski, “Ülkemiz, Yunanistan ile doğal gaz boru hattı inşa etmeyi planlıyor,” açıklamasında bulundu. Ayrıca, Selanik ile Üsküp arasında trenle seyahat süresinin 1,5 saate düşürülmesi hedefleniyor.

Selanik Metrosu ve Ulaşım Gelişmeleri

Yunanistan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Hristos Staikouras, “30 Kasım'da Selanik metrosunun ana hattının çalışmaya başlayacağı” bilgisini verdi. Metro bilet fiyatlarıyla ilgili politikaların da yakında açıklanacağı belirtiliyor.

İşbirliği Vurgusu

Yunanistan İçişleri Bakan Yardımcısı Konstantinos Giulekas, “Bölgedeki ülkelerin işbirliği tek seçenek,” diyerek, bölgede ortak bir gelecek inşa etme gereğine dikkat çekti.

Güneydoğu Avrupa Bağlantı Forumu, yarın da devam edecek.

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