Selanik'teki Atatürk Evi Restorasyona Gidiyor: 4 Aralık'tan İtibaren Kapalı

Selanik'teki Atatürk Evi'nin Restorasyonuna Dair Önemli Duyuru

Yunanistan'ın Selanik kentinde bulunan ve Mustafa Kemal Atatürk'ün doğduğu ev olarak bilinen Atatürk Evi, gerçekleştirilecek restorasyon çalışmaları nedeniyle 4 Aralık 2024 tarihinden itibaren ziyarete kapalı olacak.

Restorasyon Projeleri Hakkında

Türkiye'nin Selanik Başkonsolosluğu'ndan yapılan açıklamada, Atatürk Evi'nin restorasyon ve teşhir-tanzim uygulama projesinin hazırlık sürecinin tamamlandığı ve uygulama aşamasına geçileceği bildirildi. En son 2012-2013 yıllarında restore edilen ev, geçici olarak kapatılacak.

Ziyaretçilere Duyuru

Restorasyon tamamlandığında Atatürk Evi, yeniden ziyaretçilere açılacak; ancak kesin açılış tarihi duyurulacak. Bu yılki ziyaretçi sayısının 460 bini geçtiği ve 3 katlı yapının zemin katında "Atatürk ve Çocuk Odası" bulunduğu belirtildi.

Atatürk Evi'ndeki Sergileme Düzeni

Üst katlarda, evin eski teşhir düzenini gösteren maketler sergilenirken, birinci katta "Selanik Odası", "Manastır Odası"; ikinci katta ise "İstanbul Odası" ve "Ankara Odası" olarak isimlendirilen odalar, Atatürk'ün hayatının geçtiği şehirleri tanıtan bilgi panoları ile donatılmıştır.

Özellikle "Ankara Odası"nda, Atatürk'ün Cumhurbaşkanı olduğu döneme ait, koltuğa oturmuş biçimde tasarlanmış bir heykeli de ziyaretçileri karşılamaktadır.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.