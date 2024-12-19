Selanik'teki Atatürk Evi Restorasyonu 2024'te Tamamlanacak!

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün doğduğu Selanik'teki Atatürk Evi, önemli bir restorasyon sürecinden geçiyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın himayesinde, TİKA koordinasyonunda yürütülen bu titiz çalışmalar, binanın özgün mimarisini tekrar canlandırmayı hedefliyor.

Projenin Detayları

Restorasyon projesi, Türk milletinin büyük liderine duyduğu minnetin bir göstergesi niteliğindedir. Atatürk Evi'nin son restorasyonunda kaybolan "Türk Evi" atmosferi, eski fotoğraflar ve klasik mimari unsurlar göz önünde bulundurularak tekrar oluşturuluyor.

Özgün Mimari Yeniden İnşa Ediliyor

Restorasyon kapsamında, ahşap kapı, pencere, tavan ve döşeme gibi tüm detaylar aslına uygun şekilde yenileniyor. Binanın iç mekanında sıva ve boya işlemleri yapılırken, bahçedeki taş kaplama ve duvar düzenlemeleri de özenle ele alınıyor. Ayrıca, elektrik ve mekanik tesisat modern standartlarla uyumlu hale getirilmektedir.

Sergi Alanları Hazırlanıyor

Evin bodrum katında tarihçesi, orta katında etnografik ögeler ve üst katında Atatürk'ün çocukluk yıllarını yansıtan sergiler hazırlanacak. Projenin tamamlanmasıyla ziyaretçilere, Atatürk'ün çocukluk yıllarını ve dönemin mimari dokusunu deneyimleme fırsatı sunulacak.

Restorasyon Tarihleri

4 Aralık'ta başlatılan restorasyonun gelecek yıl Eylül ayında tamamlanması planlanıyor. Bu proje, Atatürk'ün mirasını koruma ve gelecek nesillere aktarma açısından büyük bir önem taşımaktadır.