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Selçuk Bayraktar, Burdur MAKÜ'de Fahri Doktora Kazandı ve Savunma Teknolojilerindeki Başarılarını Vurguladı

Selçuk Bayraktar, Burdur MAKÜ'de fahri doktorasını alarak Türkiye'nin savunma sanayisindeki gelişmelerini paylaştı.

Yayın Tarihi: 19.12.2024 19:43
Güncelleme Tarihi: 19.12.2024 19:53
Selçuk Bayraktar, Burdur MAKÜ'de Fahri Doktora Kazandı ve Savunma Teknolojilerindeki Başarılarını Vurguladı

Selçuk Bayraktar, Burdur MAKÜ'de Fahri Doktora Tevcih Töreni’nde Konuştu

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Senatosu tarafından fahri doktora unvanı verilmesi dolayısıyla düzenlenen törende önemli açıklamalar yaptı.

Konuşmasında, Türkiye'nin savunma sanayisinde sağlanan ilerlemeye değinen Bayraktar, “Stratejik denge değiştiren bir teknolojide dünya lideriyiz.” ifadesini kullandı. Bayraktar, “Ciddi bir ivme yakaladı Türkiye. Diğer alanlara da bunu yaymaya çalışıyoruz.” dedi.

Baykar’ın Küresel Başarısı

Baykar’ın dünya çapında bir başarı yakaladığını belirten Bayraktar, “Baykar, bugün dünyanın en büyük insansız hava aracı şirketi ve en yakın rakibinden 3 kat daha büyük.” şeklinde konuştu. Şirketin gelirinin %90'ının ihracattan geldiğini kaydeden Bayraktar, bu başarıların arkasında yer alan insansız hava aracı serüveninin 2004 yılında başladığını dile getirdi.

TÜBİTAK’a Yönelik Projeler

Bayraktar, TB2’nin 2014 yılında ilk uçuşunu yaptığını ve en çok ihraç edilen SİHA olduğunu vurguladı. Ayrıca, Kızılelma uçuşlarının Cumhuriyetin 100. yılına varmadan gerçekleştirildiğini ve bu yıl seri üretime geçtiklerini bildirdi.

Uzay Çalışmaları ve Gelecek Hedefleri

Selçuk Bayraktar, havacılık alanında elde edilen başarıların ardından uzay çalışmalarına da başladıklarını belirtti. Fergani adlı projenin iki yıldır sürdüğünü dile getirerek, “İlk uydumuz gelecek ay uzaya çıkacak.” dedi.

Öğrencilere İlham Veren Mesajlar

Öğrencilere hitap eden Bayraktar, gençlerin “medeniyetin adalet, merhamet ve hürriyet duygularıyla dünyayı yeniden inşa edeceğine” olan inancını ifade etti. Ülkemizin güçlü bir şekilde bağımsızlığını korumasının önemine dikkat çeken Bayraktar, yurt dışı deneyimlerinin kritik olduğunu vurguladı.

Gelecek Projeleri ve Teknolojik Hedefler

Bir öğrencinin sorusuna yanıt veren Bayraktar, “Uzay ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor, kamuoyuna açıklamadığımız başka projelerimiz de var.” diyerek önümüzdeki yıllarda kazandıkları bu deneyimi sürdüreceklerini belirtti.

Yapılan konuşmaların ardından MAKÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Dalgar tarafından Bayraktar’a fahri doktora beratı takdim edildi. Bayraktar, Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan ile Rektör Dalgar’a Akıncı maketi hediye etti.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Senatosu tarafından BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı...

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Senatosu tarafından BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'a fahri doktora unvanı verildi. Bayraktar, Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan (sol 2) ve Rektör Prof. Dr. Hüseyin Dalgar (solda) tarafından karşılandı.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Senatosu tarafından BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı...

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Senatosu tarafından BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'a fahri doktora unvanı verildi. Bayraktar, Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan (sol 2) ve Rektör Prof. Dr. Hüseyin Dalgar (solda) tarafından karşılandı.

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