Selçuk Bayraktar'dan heyecan verici paylaşım: Bayraktar TB3 bir testi daha başarıyla tamamladı

Baykar Teknoloji Lideri ve Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Bayraktar TB3 SİHA'nın Sistem Performans Testi'nde başarılı olduğunu sosyal medya hesabından paylaştı. Bayraktar TB3 SİHA, kısa pistli gemilerden kalkış ve iniş yapabilen, yerli akıllı mühimmatlarla donatılan, katlanır kanatlı bir silahlı insansız hava aracı sistemidir. Bayraktar TB3 SİHA, TCG Anadolu Amfibi Çıkarma gemisi üzerinde konuşlanacak ve Türkiye'nin deniz aşırı operasyon kabiliyetini artıracaktır.

Bayraktar TB3 SİHA, kısa pistli gemilerden kalkış ve iniş yapabilen, katlanır kanatlı bir silahlı insansız hava aracı sistemidir. Baykar Teknoloji tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar TB3, TCG Anadolu Amfibi Çıkarma gemisi üzerinde konuşlanacak ve Türkiye'nin deniz aşırı operasyon kabiliyetini artıracaktır. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Bayraktar TB3'ün 2024 yılında TCG Anadolu'da test edilmeye başlanacağını duyurdu.

Bayraktar TB3, kısa pistli gemilerden kalkış ve iniş yapabilen, katlanır kanatlı bir silahlı insansız hava aracı sistemidir. Bayraktar TB3, görüş hattı haberleşmenin yanı sıra görüş hattı ötesi haberleşme kabiliyetine de sahip olarak, çok uzak mesafelerden kontrol edilebilmektedir. Bayraktar TB3, keşif-gözetleme ve istihbarat görevlerinin yanında, yerli akıllı mühimmatlarla operasyon icra etme kabiliyetine sahiptir. Bayraktar TB3, deniz aşırı hedeflere karşı taarruz görevleri yaparak, Türkiye'nin caydırıcı gücünü artıracaktır.